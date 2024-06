Le fournisseur de stockage en ligne souverain Leviia annonce l’installation d’un nouvel espace de stockage S3 dans les centres de données de Free Pro. Depuis ses débuts fin 2020, l’éditeur fait reposer ses services de stockage exclusivement sur des infrastructures OVH.

En ouvrant une seconde infrastructure chez Free Pro, l’éditeur étend significativement sa capacité de stockage et permet à ses clients de bénéficier de trois nouveaux nœuds de réseau à Paris, à Lyon et à Marseille qui s’ajoutent à ceux d’OVH à Roubaix, à Strasbourg et à Gravelines. Au passage, Leviia démontre son agnosticisme, son savoir-faire technique et sa maîtrise des environnements multi-hébergeurs.

Cette extension de son infrastructure est aussi révélatrice de la bonne santé de l’éditeur. Après avoir triplé son chiffre d’affaires en 2023, il a récemment remporté un très gros appel d’offre pour un drive (cloud dédié) qui lui a permis de financer son investissement chez Free Pro et d’afficher l’équilibre financier depuis le mois dernier, indique William Méauzoone, directeur général et cofondateur de Leviia (photo).

L’éditeur, qui revendique près de 4.000 sociétés clientes et plus de 300.000 utilisateurs mensuels de sa solution, vise encore un triplement de son chiffre d’affaires en 2024 à 3 M€.

À noter que Leviia a également annoncé que son offre S3 serait désormais commercialisée uniquement dans sa version certifiée Iso 27001 et HDS.