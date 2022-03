Le spécialiste du stockage cloud étasunien Wasabi Technologies annonce l’ouverture à Paris de sa neuvième région de stockage à l’échelle mondiale (et troisième européenne après Amsterdam et Londres).

La société a choisi de s’installer dans le datacenter parisien d’Equinix, dont l’accès réseau haut débit doit garantir la disponibilité et la faible latence de son service, et dont les capacités permettront de soutenir la croissance future de l’entreprise.

Car Wasabi ne doute pas de son potentiel de croissance en France. Ainsi, le marché français des services de stockage dans le Cloud a progressé de 40% en 2021, selon une estimation IDC reprise par Wasabi dans son communiqué annonçant son implantation en France. Un marché soutenu par l’appétence des clients pour les alternatives aux sauvegardes sur bande. En installant un point de présence en France, Wasabi espère capter la part grandissante des clients privilégiant des infrastructures locales pour stocker leurs données.

Wasabi met en avant le tarif imbattable de son service, qui serait cinq fois moins onéreux que celui d’Amazon S3, et surtout sa prédictibilité. « Il n’y a pas de facturation pour les téléchargements (descendants et montants) et les appels API », souligne Richard Czech, vice-président des ventes Europe de Wasabi Technologies. Et d’ajouter en faisant référence à la concurrence « qu’il est tout de même paradoxal de devoir payer pour récupérer ses données comme pour un rançongiciel ».

Wasabi réalise plus de 80% de son activité en indirect via des partenaires. Ils seraient d’ores et déjà une centaine en France, essentiellement des MSP (fournisseurs de services hébergés), à travailler avec la société, le plus souvent en marque blanche, selon Richard Czech. Ce dernier ne dévoile pas de noms de partenaires mis à part ceux de ses grossistes Exclusive Networks et Watsoft, dont l’offre Watstorage s’appuie sur son service. Wasabi est simple à comprendre, à associer à d’autres produits et à vendre, précise le fournisseur dans son communiqué.

Wasabi a levé 275 millions de dollars depuis sa création en 2015. La société ne divulgue pas ses résultats mais revendique plus de 14.000 clients en Europe et serait proche de l’équilibre opérationnel. Elle compte environ 200 salariés dont une douzaine en Europe.