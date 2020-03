La crise du coronavirus n’a pas arrangé les relations entre Washington et Pékin. Des hauts responsables de l’administration Trump ont accepté de nouvelles mesures pour restreindre l’accès d’Huawei aux fabricants de puces ont expliqué à Reuters des sources proches du dossier.

Selon ces mesures, les entreprises étrangères utilisant pour la fabrication de leurs puces des équipements «made in USA » devraient obtenir une licence délivrée par les Etats-Unis avant de livrer certains semi-conducteurs au fabricant chinois. Comme on le sait, accusé d’avoir des liens trop étroits avec le gouvernement chinois, ce dernier a été mis sur liste noire par l’administration US l’année dernière.

Si les haut-responsables sont favorables à ces mesures, le président Trump quant à lui temporise. Il aurait ainsi hésité le mois dernier à les mettre en application. S’il les approuvait, cela porterait un rude coup à Huawei et à TSMC, le plus grand sous-traitant du secteur et un des principaux fournisseurs de la division HiSilicon du Chinois. Mais cela nuirait aussi aux entreprises américaines, selon certaines sources. « Cela va avoir un impact beaucoup plus négatif sur les entreprises américaines que sur Huawei, car Huawei développera sa propre chaîne d’approvisionnement », a expliqué à Reuters l’avocat spécialisé Doug Jacobson. « En fin de compte, Huawei trouvera des alternatives. »

Une personne proche du dossier a cependant déclaré que le gouvernement américain avait pris toutes les précautions nécessaires afin que les impacts sur l’industrie américaine soient minimes. Une autre source a assuré que les mesures visaient à restreindre l’accès d’Huawei à des puces sophistiquées et non aux semi-conducteurs plus anciens, plus banalisés et largement disponibles.

« Différentes fonderies fabriquent différentes puces à des capacités différentes, vous ne savez donc pas quelles sont les fonderies les plus affectées si vous ne connaissez pas ces seuils techniques », estime de son côté Kevin Wolf, avocat à Washington et ancien fonctionnaire du département américain du Commerce.

La plupart des fabricants de puces s’appuient sur des équipements produits par des sociétés américaines telles que KLA, Lam Research et Applied Materials, si l’on en croit Everbright Securities.