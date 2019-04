Le marché mondial des services de cloud public devrait croître de 17,5% en 2019 pour atteindre un total de 214,3 milliards de dollars, contre 182,4 milliards de dollars en 2018, estime Gartner. Le segment de marché qui connaît la croissance la plus rapide sera celui des services d’infrastructure en tant que service (IaaS), qui devrait augmenter de 27,5% en 2019 pour atteindre 38,9 milliards de dollars, contre 30,5 milliards en 2018. Le deuxième taux de croissance le plus élevé, soit 21,8%, sera celui des plateformes en tant que service (PaaS). « Les services cloud bouleversent l’industrie », explique dans un communiqué Sid Nag , vice-président de la recherche chez Gartner. « Nous ne connaissons aujourd’hui aucun fournisseur ou fournisseur de services dont le business model et la croissance du chiffre d’affaires ne soient pas influencées par l’adoption croissante des stratégies cloud first dans les organisations. Ce que nous voyons maintenant n’est que le début. Jusqu’en 2022, Gartner prévoit que la taille du marché et la croissance du secteur des services de cloud computing seront presque trois fois plus importantes que la croissance de l’ensemble des services informatiques. »

Selon les derniers sondages réalisés par le cabinet d’analyse, plus du tiers des entreprises considèrent les investissements dans le cloud comme une des trois principales priorités en matière d’investissement , ce qui a un impact sur les offres du marché. Gartner prévoit que d’ici fin 2019, plus de 30% des nouveaux investissements en logiciels de fournisseurs de technologies passeront du cloud-first au cloud-only. Cela signifie que la consommation de logiciels sous licence continuera de chuter, tandis que les modèles de consommation de cloud en mode SaaS et par abonnement poursuivront leur progression. « Les entreprises ont besoin de services liés au cloud pour pouvoir s’intégrer dans les clouds publics et pour transformer leurs opérations lorsqu’elles adoptent des services de cloud public », estime Sid Nag. À l’heure actuelle, près de 19% des budgets destinés au cloud sont consacrés à des services tels que le conseil, l’implémentation, la migration et les services gérés. Gartner s’attend à ce que ce taux passe à 28% d’ici 2022.

« Alors que le cloud continue de se généraliser dans la plupart des organisations, les chefs de produits technologiques pour les offres de services liés au cloud devront se concentrer sur la fourniture de solutions combinant expérience et exécution avec les offres de fournisseurs hyperscalers. Cette approche complémentaire entraînera à la fois la transformation et l’optimisation de l’infrastructure et des opérations d’une organisation », conclut l’analyste.

Tableau 1. Prévisions des revenus des services de cloud public dans le monde (milliards de dollars)

2018 2019 2020 2021 2022 Cloud Business Process Services (BPaaS) 45,8 49,3 53,1 57,0 61,1 Services d’infrastructure d’application en nuage (PaaS) 15,6 19,0 23,0 27,5 31,8 Services d’application en nuage (SaaS) 80,0 94,8 110,5 126,7 143,7 Gestion du cloud et services de sécurité 10,5 12,2 14,1 16,0 17,9 Services d’infrastructure système en nuage (IaaS) 30,5 38,9 49,1 61,9 76,6 Marché total 182,4 214,3 249,8 289,1 331,2

BPaaS = processus métier en tant que service; IaaS = infrastructure en tant que service; PaaS = plate-forme en tant que service; SaaS = logiciel en tant que service

Remarque: Les totaux peuvent ne pas correspondre, en raison de l’arrondi.

Source: Gartner (avril 2019)