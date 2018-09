Selon Gartner, le marché du cloud public va croître de 17,3% pour atteindre 206,2 milliards de dollars, contre 175,8 milliards de dollars en 2018. La progression à deux chiffres devrait se poursuivre les années suivantes pour atteindre 278,3 milliards de dollars en 2021.

Le segment du marché à la plus forte croissance est celui de l’IaaS, lequel devrait bondir de 27,6% pour s’établir à 39,5 milliards de dollars en 2019, contre 31 milliards de dollars cette année.

Le cabinet d’analyse estime que d’ici 2022, 90% des organisations achetant de l’IaaS acquerront également des services PaaS auprès du même fournisseur de services cloud. « La demande pour des offres IaaS et PaaS intégrées poussera la prochaine vague d’adoption de l’infrastructure cloud », prévient dans un communiqué Sid Nag, directeur de la recherche chez Gartner. « Nous pensons que les acteurs fournissant uniquement des services IaaS continueront d’exister, mais en tant qu’acteurs de niches, car les entreprises vont exiger des offres plus étendues et plus approfondies pour leurs environnements hybrides. Déjà, des initiatives stratégiques telles que les projets de transformation numérique ayant pour effet l’adoption du multicloud et du cloud hybride alimentent la croissance du marché IaaS. »

Il apparaît dans l’étude de Gartner que le SaaS demeure le segment le plus important du marché du cloud. Avec une croissance évaluée à 17,8% il devrait atteindre 85,1 milliards de dollars en 2019. Selon le cabinet d’analyse, le BPaaS (business process as a service) devrait connaître une croissance plus mesurée de 7,9% et représenter l’an prochain 50,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires. Gartner estime que les clients attendent de plus en plus de leurs fournisseurs une expertise approfondie de ce segment, de la technologie et des capacités de déploiement globales. Ils souhaitent également des offres de services prenant le relais des offres existantes et supportant de nouveaux modèles de fourniture tels que les services automatisés, numériques et cloud.

Worldwide Public Cloud Service Revenue Forecast (Billions of U.S. Dollars)

2017 2018 2019 2020 2021 Cloud Business Process Services (BPaaS) 42.2 46.6 50.3 54.1 58.1 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 11.9 15.2 18.8 23.0 27.7 Cloud Application Services (SaaS) 58.8 72.2 85.1 98.9 113.1 Cloud Management and Security Services 8.7 10.7 12.5 14.4 16.3 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 23.6 31.0 39.5 49.9 63.0 Total Market 145.3 175.8 206.2 240.3 278.3

Source: Gartner (September 2018)