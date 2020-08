Le marché mondial de l’infrastructure en tant que service (IaaS) a poursuivi sa croissance rapide en 2019 avec une augmentation de 37,3% à 44,5 milliards de dollars, selon Gartner. « Le Cloud sous-tend l’élan vers le business numérique, qui reste au sommet des agendas des DSI », écrit Sid Nag, vice-président de la recherche chez Gartner pour expliquer la forte croissance du marché. « C’est le Cloud qui permet à des technologies telles que le Edge, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et la 5G de prospérer. En fin de compte, chacune de ces technologies nécessite une plate-forme d’infrastructure évolutive, élastique et à haute capacité telle que le IaaS public. »

En 2019, les cinq principaux fournisseurs IaaS représentaient 80% du marché, contre 77% en 2018. Amazon a continué de dominer le marché avec un chiffre d’affaires estimé à 20 milliards de dollars, soit 45% du marché total. Tirant parti de sa position de leader, Amazon en a profité pour développer ses capacités au-delà de la couche IaaS dans la pile cloud en 2019, souligne Gartner.

Microsoft est resté n° 2 du marché avec près de 8 milliards de dollars de revenus, soit une croissance de 57,8% par rapport à 2018. Microsoft a profité de sa force de frappe commerciale et de sa capacité à co-vendre Azure avec d’autres produits et services Microsoft pour stimuler son adoption.

Troisième acteur de ce classement, le chinois Alibaba Cloud, qui a vu son chiffre d’affaires augmenter de 62,4% à plus de 4 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars en 2018.

Quatrième de ce classement, Google a enregistré une croissance de 80,1% en faisant passer ses revenus IaaS de 1,3 milliard de dollars en 2018 à 2,4 milliards de dollars en 2019. L’Amérique du Nord représente près de la moitié de ses revenus IaaS.

Dernier de ce top cinq, le Chinois Tencent a constaté une croissance de plus de 100% de son offre IaaS en 2019.

« À mesure que le marché du Cloud mûrit et que ses leaders subiront une érosion naturelle de leur part de marché, les fournisseurs basés en Chine tels qu’Alibaba, Tencent et Huawei commenceront à gagner en popularité. Il sera également difficile pour les autres fournisseurs, notamment ceux basés en Amérique du Nord, d’entrer sur le marché chinois étant donné son haut niveau de réglementation », estime Sid Nag.

À l’avenir, Gartner combinera les segments IaaS et PaaS (plateforme en tant que service) en une seule catégorie baptisée infrastructures cloud et services de plateforme (CIPS). Le marché mondial du CIPS a augmenté de 42,3% en 2019 pour atteindre 63,4 milliards de dollars, contre 44,6 milliards de dollars en 2018, estime Gartner. Amazon, Microsoft et Alibaba occupent les trois premières positions du marché CIPS en 2019, tandis que Tencent et Oracle s’assurent la cinquième position avec 2,8% du marché chacun.

« Il y aura une poussée continue des dépenses dans le Cloud à la suite de la pandémie de coronavirus », estime Sid Nag. « Lorsque les entreprises ont été contraintes de déplacer leurs applications vers le Cloud public en raison de la pandémie, elles ont réalisé ses véritables avantages et il est peu probable qu’elles changent de cap. Dans la phase de reprise et de rebond, les DSI reconnaissent qu’ils n’ont pas besoin de ramener les charges de travail sur site, ce qui augmentera encore les dépenses dans le Cloud et générera de nouvelles applications autour de la collaboration hébergée dans le cloud intégrant des technologies émergentes telles que la réalité virtuelle et les expériences vidéo immersives. »