Le marché mondial des services cloud devrait dégager 186,4 milliards de dollars cette année, soit une croissance de 21,4% comparé à 2017. En 2021, il devrait atteindre 302,5 milliards de dollars assure Gartner, à l’origine de ces chiffres.

Selon le cabinet d’analyse, le segment qui enregistre la plus forte croissance est celui des services d’infrastructure (IaaS) dont la croissance devrait atteindre cette année 35,9% pour atteindre 40,8 milliards de dollars. Gartner estime qu’en 2021 les 10 premiers fournisseurs d’IaaS pèseront 70% du marché, contre 50% actuellement. « La domination croissante de fournisseurs d’IaaS hyperscale créera d’importantes opportunités mais représentera aussi des défis pour les utilisateurs finaux et les autres acteurs du marché », estime dans un communiqué Sid Nag, directeur de recherche chez Gartner. « Bien qu’ils permettent des économies et des gains d’efficacité, les organisations doivent être prudentes au sujet des fournisseurs d’IaaS cars ils peuvent potentiellement avoir une influence incontrôlée sur les clients et le marché. En réponse aux tendances d’adoption du multicloud, les organisations devront recourir à une manière plus simple de déplacer les charges de travail, les applications et les données au travers d’offres IaaS sans pénalités. »

Le plus grand segment du marché du cloud demeure toutefois le SaaS qui devrait atteindre cette année 73,6 milliards de dollars, soit une croissance de 22,2% par rapport à 2017. Ce segment devrait peser 45% du marché des logiciels d’application d’ici 2021 estime Gartner. « Dans bien des domaines, le SaaS est devenu le modèle de livraison préféré », affirme Sid Nag. « A présent, les utilisateurs de SaaS demandent de plus en plus des offres conçues pour fournir des résultats opérationnels spécifiques. »

Concernant le marché du PaaS, le segment le plus dynamique est le Database Platform as a Service (dbPaaS) qui devrait représenter en 2021, 10 milliards de dollar. Les principaux fournisseurs incluent d’ailleurs de plus en plus ce type de services dans leur offre constate Gartner. « Bien que ces grands fournisseurs offrent des avantages différents et que les clients trouvent généralement confortable qu’ils puissent répondre à leurs besoins actuels et futures, les autres offres de dbPaaS peuvent être de bons choix pour les organisations qui souhaitent éviter le risque de devenir un client captif », conclut Sid Nag.

Bien que la croissance du cloud public soit actuellement supérieure aux prévisions initiales, Gartner prévoit que la progression se stabilisera cette année, reflétant la généralisation et la maturité croissantes des services cloud dans un plus large éventail de dépenses informatiques.

Worldwide Public Cloud Service Revenue Forecast (Billions of US Dollars)

2017 2018 2019 2020 2021 Cloud Business Process Services (BPaaS) 42.6 46.4 50.1 54.1 58.4 Cloud Application Infrastructure Services (PaaS) 11.9 15.0 18.6 22.7 27.3 Cloud Application Services (SaaS) 60.2 73.6 87.2 101.9 117.1 Cloud Management and Security Services 8.7 10.5 12.3 14.1 16.1 Cloud System Infrastructure Services (IaaS) 30.0 40.8 52.9 67.4 83.5 Total Market 153.5 186.4 221.1 260.2 302.5

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

Note: Totals may not add up due to rounding.

Source: Gartner (April 2018)