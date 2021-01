Les revendeurs français ont globalement enregistré un recul de 2% de leurs ventes en 2020, selon le cabinet d’études britannique Context. Mais les revendeurs français font plutôt figure d’exception comparé à leurs homologues européens qui, malgré les ruptures dans la chaîne d’approvisionnement et la fermeture de nombreux points de vente pendant une grande partie de l’année, ont engrangé des ventes record en 2020. En cumulé leur chiffre d’affaires a atteint 83,3 milliards d’euros, soit une croissance de 7,2% par rapport aux 77,8 milliards d’euros de 2019. Une croissance deux fois supérieure aux 3,6% enregistrés cette même année.

Un dynamisme qui s’explique par la forte accélération de la transformation numérique et l’augmentation de la demande pour le travail à domicile, selon Context. Et cela en dépit du ralentissement de la demande dans de nombreux segments de l’informatique d’entreprise. Parmi les pays qui ont enregistré les plus fortes croissances, Context cite la Pologne (+30%), la République tchèque (+15%), l’Espagne (+13%) et l’Italie (+11%).

Les ordinateurs portables ont joué un rôle important dans cette croissance, avec des revenus en augmentation de 31% d’une année sur l’autre (et des volumes en hausse de 37%). Il y a eu une forte demande de tablettes et d’ordinateurs portables dans les secteurs de l’éducation et de la santé. Les entreprises ont continué à investir pour soutenir le travail à distance. Quant au marché grand public, il s’est tourné autant vers les ordinateurs portables traditionnels que les PC gamers.

Les petits et moyens revendeurs ont continué à dominer le channel, avec une part de marché de 36,5% qui a peu évolué par rapport à 2019. Les revendeurs grands comptes ont perdu 2 points de parts de marché sur la période, à 26,4% du marché. Les acteurs du retail ont vu leur part augmenter de près d’un point à 23,3%. Les revendeurs en ligne btob sont restés relativement stables à 3% de parts de marché, tandis que les e-marchands grand public ont vu leur part de marché augmenter de 1,6 points à 10,7%.

Compte tenu du niveau actuel de la demande de produits numériques (les ventes ont encore accéléré au quatrième trimestre avec une croissance de 10,2% à l’échelle européenne), Context anticipe une reprise de croissance dès les premiers jours de janvier. L’année démarre avec un carnet de commande plein après une bonne fin d’année 2020, constate Context qui note qu’il y a toujours une demande énorme qui ne peut pas être satisfaite en partie en raison de pénuries et que cela continuera de stimuler la croissance des ventes des revendeurs européens. Le cabinet d’études s’attend à ce que leur volume d’affaires dépasse pour le première fois les 100 milliards d’euros en 2021.