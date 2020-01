L’année s’est terminée en beauté pour le marché mondial du PC qui regroupe les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail. Avec un peu moins de 71,8 millions d’unités, les ventes ont grimpé de 4,8% d’une année sur l’autre au troisième trimestre, dépassant les prévisions. Il s’agit selon IDC du volume de livraison le plus élevé enregistré depuis le 4ème trimestre 2015. Sur l’ensemble de l’année, les expéditions ont augmenté de 2,7% dans le monde comparé à 2018. Il s’agit de la première année complète de croissance du marché depuis l’augmentation de 1,7% enregistrée en 2011.

« L’année dernière a été folle dans le monde du PC, ce qui a entraîné une croissance impressionnante du marché mettant fin à sept années consécutives de contraction », explique dans un communiqué Ryan Reith, vice-président du programme Worldwide Mobile Device Trackers chez IDC . « Le marché aura encore des défis à relever, mais cette année a donné un signe clair que la demande de PC est toujours là, malgré l’invasion continue des facteurs de forme émergents et l’intérêt pour l’informatique mobile. »

Le dynamisme constaté pendant la majeure partie de l’année a été stimulé par le passage des entreprises à Windows 10 avant la fin du support de Windows 7 en janvier 2020. Cette poussée continue a aidé les 3 principaux acteurs – Lenovo, HP et Dell – à consolider davantage leur emprise sur le marché avec une part combinée d’un peu plus de 65% en 2019 (contre 63% en 2018). Par ailleurs, les inquiétudes concernant la disponibilité des processeurs ont été atténuées par l’adoption de processeurs AMD au cours du trimestre. Ce dernier, le plus important de l’année, a également bénéficié des signes de relâchement des tensions commerciales.

Cette embellie pourrait toutefois être de courte durée. « Malgré l’environnement positif de 2019, les douze à dix-huit prochains mois seront difficiles pour les PC traditionnels car la majorité des mises à niveau de Windows 10 seront dans le rétroviseur tandis que les préoccupations persistantes concernant les pénuries de composants et les négociations commerciales seront aplanies », estime de son côté Jitesh Ubrani, responsable de la recherche pour les Worldwide Mobile Device Trackers d’ IDC . « Bien que les nouvelles technologies telles que la 5G et les appareils à double écran et à écran pliable, ainsi qu’un regain des PC de jeu, apporteront une amélioration, tout cela mettra du temps à confluer. »

Du côté des régions…

D’un point de vue régional, le marché du PC traditionnels a poursuivi sa dynamique positive au quatrième trimestre aux Etats-Unis, enregistrant une croissance à un chiffre par rapport à la même période un an auparavant. Les catégories d’ordinateurs de bureau et d’ordinateurs portables ont toutes deux enregistré une progression des livraisons, la fin annoncée du support de Windows 7 profitant au segment professionnel. La période des fêtes et l’atténuation des inquiétudes concernant les prix ont également contribué à cette fin d’année dynamique. Le marché canadien a de son côté enregistré un14ème trimestre consécutif de hausse, les livraisons d’ordinateurs de bureau affichant un gain impressionnant de 15,0% d’une année à l’autre.

Dans la région Asie / Pacifique (hors Japon), les livraisons ont été légèrement supérieures aux prévisions. En Chine, le marché grand public a dépassé les attentes grâce à une demande plus forte que prévu lors des promotions Singles Day (11.11). Le marché professionnel a quant à lui connu une certaine faiblesse, affecté par la situation économique incertaine du pays. Dans les autres pays de la zone APeJ, les renouvellements de matériel liés à la migration de Windows 10 et les dépenses budgétaires de fin d’année se sont combinés pour doper les expéditions sur le marché professionnel. Au Japon, le marché a poursuivi sur sa lancée au cours du trimestre.

Dans la zone EMEA, le marché du PC a poursuivi sur sa lancée au quatrième trimestre, grâce aux résultats positifs des ordinateurs de bureau et des ordinateurs portables. Malgré l’aggravation des problèmes d’approvisionnement des processeurs d’Intel, qui ont eu un impact sur les produits professionnels haut de gamme, les OEM ont réussi à sécuriser leurs composants pour assurer une solide croissance à un chiffre.

En Amérique latine: les livraisons de PC ont été meilleures que la baisse de 3,2% attendue, malgré la faiblesse des indicateurs macroéconomiques dans les principales économies et les mouvements politiques et sociaux qui agitent la région.

… et des constructeurs

Côté constructeurs, Lenovo a conservé sa première place et réalisé de nouveaux gains de parts de marché par rapport à 2018, terminant l’année avec une part de marché de 24,3%. En dehors de la région APeJ, le fabricant a progressé en 2019 dans presque toutes les autres régions, dominant l’ensemble des OEM avec une croissance de 8,2% d’une année sur l’autre.

Les ventes d’HP Inc ont augmenté de 4,8% en 2019 avec une forte croissance de 6,9% au quatrième trimestre. Le constructeur a surmonté les pénuries de CPU tout au long de l’année et a ainsi pu augmenter sa part de marché à 23,6% (contre 23,1% en 2018).

Dell Technologies a conservé la troisième position et augmenté sa part de marché de 0,5 point par rapport à 2018 pour atteindre 17,5%. Le Texan a battu son propre record au cours du dernier trimestre et a dominé les principaux OEM avec une croissance de 10,7% d’une année sur l’autre. Cette croissance est due en grande partie à un marché américain robuste ainsi qu’à une forte activité commerciale dans quelques autres marchés importants.

Chez Apple, avec 4,7 millions d’unités livrées au cours du trimestre, les ventes de Mac ont enregistré une baisse de 5,3% d’une année sur l’autre. Sur l’ensemble de l’année, expéditions ont reculé de 2,2%.

Acer Group complète le top 5 avec 6,1% de part de marché au cours du trimestre et 6,4% sur l’ensemble de l’année. Bien qu’il soit resté dans le top 5, Acer a vu ses livraisons baisser de 4,2% au quatrième trimestre et de 4,6% sur l’année.

Top Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q4 2019 (Preliminary results, shipments are in thousands of units) Company 4Q19 Shipments 4Q19 Market Share 4Q18 Shipments 4Q18 Market Share 4Q19/4Q18 Growth 1. Lenovo 17,832 24.8% 16,751 24.4% 6.5% 2. HP Inc. 17,170 23.9% 16,068 23.5% 6.9% 3. Dell Technologies 12,463 17.4% 11,259 16.4% 10.7% 4. Apple 4,721 6.6% 4,984 7.3% -5.3% 5. Acer Group 4,368 6.1% 4,561 6.7% -4.2% Others 15,227 21.2% 14,892 21.7% 2.3% Total 71,780 100.0% 68,514 100.0% 4.8% Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 13, 2020

Top Companies, Worldwide Traditional PC Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, 2019 (Preliminary results, shipments are in thousands of units) Company 2019 Shipments 2019 Market Share 2018 Shipments 2018 Market Share 2019/2018 Growth 1. Lenovo 64,768 24.3% 59,857 23.1% 8.2% 2. HP Inc. 62,908 23.6% 60,000 23.1% 4.8% 3. Dell Technologies 46,545 17.5% 44,170 17.0% 5.4% 4. Apple 17,684 6.6% 18,083 7.0% -2.2% 5. Acer Group 17,029 6.4% 17,853 6.9% -4.6% Others 57,756 21.7% 59,620 23.0% -3.1% Total 266,690 100.0% 259,583 100.0% 2.7% Source: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker, January 13, 2020

Notes: