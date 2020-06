En 2019 les grands fournisseurs de services cloud ont dépensé 21,2 milliards en infrastructures et serveurs auprès des ODM rapporte IDC. Cela représente une petite croissance de 0,2% comparé à 2018. Cela représente aussi 3,3 millions d’unités livrées (+9,7%).

Les sept principaux fournisseurs de services cloud (AWS, Alibaba, Baidu, Facebook, Google, Microsoft et Tencent) ont commandé à eux seuls 2,8 millions de ces unités (+4,8%).

Les principaux ODM (Quanta, Wiwynn, Foxconn, Inventec, MiTAC, ASRock Rack et Gigabyte) se sont arrogés 89% du chiffre d’affaires, soit environ 18,9 milliards de dollars.

Faits saillants du marché mondial des infrastructures directes ODM, 2019 Métrique 2019 Croissance 2018-2019 (%) Expédition totale 3,281,666 9,7% Capacité totale (exaoctets) 226 EBs -6,4% Revenus (milliards $) Calcul intensif 13,1 M$ 6,6% Stockage intensif 8,0 M$ -9,3% Extension de stockage 0,1 M$ 62,5% Revenu total 21,2 M$ 0,2% Source: IDC Worldwide ODM Worldwide Computing Platforms and Storage Qview, 2020

« Le marché des infrastructures ODM Direct 2019 a fortement augmenté en matière de nouveaux systèmes expédiés », commente dans un communiqué Leon Kao, directeur de la recherche, Infrastructure Platforms and Technologies chez IDC. « Cette évolution est due aux mises à niveau de leur système de centre de données par les grands fournisseurs de services cloud, qui enregistrent une forte demande pour les services existants et émergents tels que les outils d’IA. La « nouvelle normalité du travail et de vie » née du Covid-19 crée une encore plus forte demande cette année pour les fournisseurs de services et les réseaux de diffusion de contenus. Et nous prévoyons que la demande se poursuivra tout au long du troisième trimestre de cette année. »