Le marché des serveurs a été saisie de frénésie au premier trimestre avec une croissance record de 38,6% en valeur à 18,823 milliards de dollars, selon IDC. C’est le troisième trimestre consécutif de croissance à deux chiffres en valeur explique IDC. Bien que plus modérée, la croissance en volume a été tout aussi explosive avec 2,7 millions d’unités livrées, soit une progression de 20,7% sur un an.

Cette demande record s’explique par un cycle de renouvellement des entreprises, une forte demande des fournisseurs de services cloud, une utilisation accrue des serveurs comme éléments de base de l’infrastructure logicielle, une demande étendue pour les nouveaux processeurs tels que la plate-forme Intel Purely et une accélération des déploiements de charges de travail de nouvelle génération. Les prix de vente moyens ont augmenté au cours du trimestre en raison de configurations plus consistantes et de l’augmentation des coûts des composants.

Les revenus des serveurs volume ont augmenté de 41,3% pour atteindre 15,9 milliards de dollars, tandis que les revenus des serveurs de gamme intermédiaire ont augmenté de 31% à 1,7 milliard de dollars. Les systèmes haut de gamme ont progressé de 20,1% à 1,2 milliard de dollars.

La croissance du marché des serveurs hyperscale a continué à stimuler la demande des serveurs volume, indique IDC. Les ODM restent le principal bénéficiaire de ce marché qui représente désormais environ un quart du chiffre d’affaires et des livraisons du marché des serveurs.

Après avoir pris à HPE la première place du marché en volume au premier trimestre 2017, Dell s’est hissé à la première place du marché en valeur sur ce premier trimestre 2018 grâce au bond de 50,6% de ses revenus. Avec 3,59 milliards de dollars de revenus, Dell améliore ainsi sa part de marché de 1,5 points à 19,1%. HPE perd 2,5 points de parts de marché avec une croissance de seulement 22,6% de ses revenus. Troisième, à 5,8% de parts de marché, Lenovo réalise également une croissance ébouriffante de 50%. IBM progresse de 32,9% en valeur mais voit sa part de marché s’erroder, tout comme Cisco qui perd près d’un point de part de marché avec une croissance de seulement 18,8%. Les ODM affichent la plus forte croissance à +57,1%.

C’est l’Asie/Pacifique (à l’exclusion du Japon) qui signe la croissance la plus forte au premier trimestre avec une croissance de 51,7% des revenus d’une année sur l’autre. L’Amérique latine a progressé de 41,1%, les États-Unis de 40,6%, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMOA) de 35,0%, le Canada de 28,3% et le Japon de 2,9%. La Chine a augmenté de 67,4%.

La demande de serveurs x86 a augmenté de 41,0% avec des revenus de 17,4 milliards de dollars. Les serveurs non-x86 ont augmenté de 15,5% sur un an pour atteindre 1,4 milliard de dollars.

Top 5 des fournisseurs de serveurs en chiffre d’affaires mondial au premier trimestre de 2018 (les revenus sont en millions de dollars) Fournisseurs Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2018 (T1 2018) Part de marché T1 2018 Revenus du T1 2017 Part de marché T1 2017 Croissance des revenus entre T1 2017 et T1 2018 1Dell Inc $3,594.0 19.1% $2,386.6 17.6% 50.6% HPE/H3C** $3,508.6 18.6% $2,861.7 21.1% 22.6% Lenovo $1,088.9 5.8% $726.0 5.3% 50.0% IBM $989.0 5.3% $744.0 5.5% 32.9% Cisco $980.1 5.2% $824.7 6.1% 18.8% ODM Direct $4,594.5 24.4% $2,923.8 21.5% 57.1% Autres $4,068.6 21.6% $3,112.1 22.9% 30.7% Total $18,823.7 100.0% $13,578.8 100.0% 38.6% Source: IDC Worldwide Quarterly Server Tracker, 30 mai 2018

** En raison de la coentreprise existante entre HPE et le nouveau groupe H3C, IDC présentera une part de marché externe au niveau mondial pour HPE et le nouveau groupe H3C en tant que «HPE / nouveau groupe H3C» à compter du 2 e trimestre 2016.