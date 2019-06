Selon IDC, les revenus des fournisseurs tirés de la vente de produits d’infrastructure informatique (serveurs, stockage d’entreprise et commutateurs Ethernet) pour les environnements cloud publics et privés, a grimpé de 11,4% d’une année à l’autre au premier trimestre 2019 pour atteindre 14,5 milliards de dollars. Le cabinet d’analyse revoit toutefois ses prévisions pour 2019 à la baisse et table désormais sur 66,9 milliards de dollars. C’est 4,5% de moins de ce qui avait été prévu et traduit un ralentissement de la croissance de 1,6%.

Les revenus provenant de la vente d’infrastructures matérielles destinées au cloud public ont diminué de 13,4% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent mais ont augmenté de 8,9% sur un an pour atteindre 9,8 milliards de dollars. Ce segment du marché continue d’être fortement impacté par la demande des fournisseurs de services hyperscales, dont les dépenses d’infrastructure enregistrent de fortes fluctuations. Après le dynamisme enregistré en 2018, IDC envisage une baisse de 2,2% cette année et table sur un chiffre d’affaires de 44,5 milliards de dollars, en baisse de 2,2% par rapport à 2018. La contribution de ce segment au chiffre d’affaires global du cloud passera de 69,1% l’an dernier à 66,5% en 2019.

En revanche, les dépenses consacrées au cloud privé enregistrent une croissance plus stable. Elles ont ainsi augmenté de 16,9% en glissement annuel au premier trimestre pour atteindre 4,7 milliards de dollars. Selon IDC, elles devraient progresser de 10,1% cette année comparé à 2018.

Le secteur des infrastructures informatiques est à la croisée des chemins en termes de vente de produits au cloud par rapport aux environnements informatiques traditionnels constate le cabinet. Au troisième trimestre 2018, les revenus des fournisseurs générés par le cloud avaient dépassé pour la première fois la barre des 50%. Au premier trimestre 2019, cette part est retombée à 48,8%. Pour l’ensemble de l’année, elles devraient se situer juste en dessous de la barre des 50% à 49,4%. Toutefois, à long terme, IDC s’attend à ce que ce pourcentage reparte à la hausse et augmente régulièrement, dépassant à nouveau la barre des 50% dès 2020.

Côté matériel, les dépenses consacrées au cloud devraient générer cette année une croissance de 20,9% pour les commutateurs Ethernet et de 1,9% pour les plateformes de stockage. En revanche, les plateformes de calcul devraient enregistrer une baisse de 2,8%, cependant, avec 34,2 milliards de dollars, elles resteront la principale source de dépenses en matière d’infrastructures cloud.

Pour l’ensemble de l’année 2019, les dépenses mondiales consacrées à l’infrastructure informatique traditionnelle devraient reculer de 3,5%, le cycle de mise à jour de la technologie ayant entraîné la croissance du marché en 2018 se résorbant.

Sur un plan géographique, la plupart des régions ont accru leurs revenus provenant des infrastructures cloud au premier trimestre. La plus forte croissance est enregistrée par Moyen-Orient et l’Afrique (35,3% en glissement annuel), suivie par celle de l’Europe de l’Ouest (25,4%). Les autres régions en progression sont l’Europe centrale et orientale (18,3%), le Canada et le Japon (14,6% chacun), les États-Unis (10,7%) et la Chine (5,4%). En revanche l’Asie/Pacifique/Japon (APeJ) et l’Amérique latine enregistrent respectivement des baisses de 1,2% et de 0,2%.

Chez les constructeurs, Dell se hisse toujours en tête avec une part de marché de 17,8% devant HPE (12,0%), Cisco (7,2%), Lenovo (4,6%) et Inspur (4,4%). La plus grosse part du marché est toutefois accaparée par les fournisseurs ODM (30,7%), principaux fournisseurs des datacenters hyperscales.

Top Companies, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2019 (Revenues are in Millions) Company 1Q19 Revenue (US$M) 1Q19 Market Share 1Q18 Revenue (US$M) 1Q18 Market Share 1Q19/1Q18 Revenue Growth 1. Dell Technologies $2,584 17.8% $2,147 16.5% 20.4% 2. HPE/New H3C Group** $1,747 12.0% $1,444 11.1% 21.0% 3. Cisco $1,040 7.2% $928 7.1% 12.0% 4. Lenovo* $674 4.6% $456 3.5% 47.7% 4. Inspur/Inspur Power Systems* *** $641 4.4% $552 4.2% 16.2% ODM Direct $4,460 30.7% $4,512 34.6% -1.1% Others $3,378 23.3% $2,996 23.0% 12.7% Total $14,524 100.0% $13,034 100.0% 11.4% IDC’s Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q1 2019

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

** Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC reports external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016 and going forward.

*** Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC will be reporting external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.