Selon IDC, les expéditions de smartphones dans le monde devraient baisser de 3% en 2018 avant de retrouver une croissance à un (petit) chiffre en 2019, croissance qui se poursuivrait jusqu’en 2022. Alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine continue de mettre l’IT sur le devant de la scène, IDC estime que les développements continus sur les marchés émergents, associés à un potentiel autour de la 5G et à de nouvelles formes de produits, ramèneront la croissance.

Les livraisons de smartphones devraient tomber à 1,42 milliard d’unités en 2018, contre 1,47 milliard en 2017. Toutefois, le cabinet d’analyse prévoit une croissance de 2,6% en 2019. À plus long terme, les expéditions devraient atteindre 1,57 milliards d’unités en 2022.

Sur un plan géographique, le marché chinois, qui représentait 30% de l’ensemble des livraisons de smartphones en 2017, montre des signes de reprise. Après une baisse de 8,8% en 2018 (supérieure au ralentissement de 2017), IDC prévoit une croissance nulle en 2019, puis un retour en territoire positif jusqu’en 2022. Avec une hausse de 2,1%, les États-Unis devraient également retrouver de la croissance en 2019 après avoir enregistré une baisse en 2018.

La lente reprise de la Chine était l’une des raisons de la faible croissance enregistrée au troisième trimestre de 2018 et ce ralentissement se poursuivra au premier trimestre de 2019 estime IDC. Le cabinet d’analyse table sur une baisse de 3% au cours du quatrième trimestre 2018.

« De nombreuses grandes entreprises mondiales se concentrent sur les lancements de produits haut de gamme, espérant attirer les consommateurs désireux d’effectuer des mises à niveau. Nous pouvons nous attendre à une concurrence frontale dans ce segment au cours du trimestre en cours et ce jusqu’en 2019 », commente dans un communiqué Sangeetika Srivastava, analyste principale en charge des téléphones mobiles chez IDC .

Bien que 2018 soit à ce jour en deçà des attentes, le marché mondial est sur le point de se moderniser et de basculer vers des écrans plus grands et des appareils ultra-haut de gamme. Les smartphones à grand écran (5,5 pouces et plus) devraient occuper la première place avec des volumes de 947,1 millions d’unités cette année, soit 66,7% de tous les smartphones, contre 623,3 millions d’unités et une part de 42,5% en 2017. En 2022, ces appareils à grand écran représenteront 1,38 milliard d’unités, soit 87,7% du volume total des livraisons.

La part des smartphones Android restera stable à 85% tout au long de la période 2019-2022. Les volumes devraient croître à un taux annuel moyen de 1,7% sur cinq ans, avec des livraisons approchant les 1,36 milliard d’unités en 2022. Les prix de vente moyens des appareils Android devraient augmenter de 9,6% en 2018 pour atteindre 258 dollars, contre 235 dollars en 2017. IDC s’attend à ce que cette trajectoire à la hausse se poursuive, mais à un rythme plus modéré à partir de 2019.

Les ventes de smartphones iOS devraient de leur côté chuter de 2,5% en 2018, pour atteindre 210,4 millions d’unités. Le lancement d’appareils plus chers et plus grands au troisième trimestre 2018 a permis à Apple d’augmenter son prix de vente moyen tout en mettant un coup d’arrêt à l’augmentation des livraisons. IDC prévoit un volume de 217,3 millions d’unités en 2022.

Worldwide Smartphone Platform Shipments, Market Share, and 5-Year CAGR, 2018 and 2022(shipments in millions) Platform 2018 Shipment Volume* 2018 Market Share* 2018 Year-over-Year Growth* 2022 Shipment Volume* 2022 Market Share* 2017-2022 CAGR* Android 1,209.5 85.1% -3.0% 1,357.0 86.2% 1.7% iOS 210.4 14.8% -2.5% 217.3 13.8% 0.1% Others 0.6 0.0% -72.2% 0.1 0.0% -53.2% Total 1,420.6 100.0% -0.7% 1,574.4 100.0% 1.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, December 11, 2018.

* Table Note: 2018 and 2022 figures are forecast projections.