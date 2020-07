Cofondateurs avec Guy-Hubert Bourgeois de Devoteam en 1995, les frères Godefroy et Stanislas de Bentzmann lancent une OPA sur la société dont ils détiennent ensemble 21% du capital. Cette opération se fait au travers de Newco, une société dédiée à cet effet avec l’aide du fonds KKR (qui possède une participation. La holding Talbag, contrôlée par la Yves de Talhouët (ancien PDG de HP France) et qui détient environ 5% du capital apportera également sa participation à Newco.

Disposant de droits de votes doubles, les deux co-PDG contrôlent déjà le groupe de Levallois-Perret. L’OPA, si elle réussit, leur assurera un contrôle exclusif de l’entreprise « et ce quel que soit le nombre de titres apportés à l’offre publique » par un mécanisme d’actions préférentielles ainsi que le précise un communiqué. Ils détiendront alors 45% du capital et KKR les 55% restants. « KKR a des connexions partout dans le monde, cela pourra nous aider pour de futures acquisitions », a expliqué Stanislas de Bentzmann dans une interview aux Echos.

L’objectif de Godefroy et Stanislas de Bentzmann est d’accélérer la transformation complexe de Devoteam et de concrétiser la vision stratégique « Tech for people » dans un environnement exigeant et hautement concurrentiel », comme l’indique le communiqué.

L’offre publique d’achat sera proposée à un prix de 98 euros par action Devoteam, représentant une prime de 29,5 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de bourse et une prime de 24,8 % par rapport au dernier cours de clôture avant l’annonce de l’offre.

On notera que cette annonce a fait grimper le titre de 24,46%. A l’heure où nous écrivons ces lignes il vaut 97,60 euros. Il y a un peu moins d’un an, il culminait à 112,60 euros.

Dans le contexte économique actuel, l’ESN table sur un chiffre d’affaires 2020 de 759 millions d’euros et une marge d’exploitation d’environ 9%. L’exercice 2019 s’est clos avec des revenus de 761,9 millions d’euros et une marge d’exploitation de 10,4%.