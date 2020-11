Lors de son événement virtuel Lenovo Tech World 2020, le fabricant hongkongais a insisté sur l’importance de s’appuyer sur le channel pour la commercialisation des smart devices et des équipements de datacenters rapporte CRN.

« Notre engagement envers nos partenaires de distribution vitaux est sans égal », a déclaré Kirk Skaugen, vice-président exécutif de Lenovo et président du Data Center Group de la société. « Nous avons intégré plus de 1.000 nouveaux partenaires de distribution au cours du seul premier trimestre. Et nous avons dépensé des dizaines de millions de dollars sur de nouveaux outils déjà lancés cette année pour simplifier et améliorer davantage notre facilité à réaliser des affaires avec vous. » Ainsi, en utilisant de nouveaux moteurs d’IA, Lenovo propose désormais des tarifs à ses partenaires « en quelques secondes plutôt qu’en quelques minutes ou quelques jours », a insisté Kirk Skaugen. « En termes simples, Lenovo s’est engagé à être le partenaire de centre de données le plus fiable du channel. »

Du côté des smart devices, les dirigeants ont pris un engagement analogue envers les partenaires. « Que vous soyez un nouveau partenaire agréé ou un partenaire Platine de longue date, nous n’allons pas prendre cette relation pour acquise », a déclaré de Matthew Zielinski, président du Smart Devices Group. « Nous sommes à vos côtés à chaque étape de la recherche de nouvelles affaires, de même que pour les activités moins axées sur les aspects financiers que sur la volonté de satisfaire ceux qui ont le plus besoin de technologie. »

Pour en revenir aux datacenters, Kirk Skaugen a indiqué que Lenovo était classé quatrième dans le classement Gartner des chaînes logistiques de haute technologie, ajoutant que son groupe cherchait à encore améliorer encore ce résultat. « Au moment où nous parlons, nous ajoutons de nouveaux sites de fabrication en Hongrie et à Guadalajara, et agrandissons notre usine de Monterrey, au Mexique, en reconfirmant notre stratégie mondiale de ressources et de livraison locale. Grâce à ces investissements, nous serons encore plus agiles, capables de repositionner l’approvisionnement et de rééquilibrer la production dans le monde entier, depuis la conception et de la fabrication de nos propres cartes mères jusqu’à la réalisation de services complets d’intégration de systèmes et de racks », a-t-il insisté « Nous avons à présent la capacité de fabriquer des produits de bout en bout, de fabriquer des cartes mères de la Chine au Mexique, de livrer des produits fabriqués aux États-Unis dans notre usine de Caroline du Nord et d’approvisionner la région Europe, Moyen-Orient et Afrique avec notre plus grande usine qui verra le jour début 2021. »

Lenovo a également profité de la manifestation pour annoncer l’extension du partenariat avec SAP qui débouche sur une nouvelle offre, SAP HANA Enterprise Cloud, édition client – qui utilise les services d’infrastructure TruScale de Lenovo, ainsi que les serveurs et le stockage ThinkSystem et ThinkAgile du fabricant. « Ensemble, nous pouvons désormais mettre l’entreprise intelligente et S / 4 à la portée de chaque client au sein de son propre centre de données », a déclaré Peter Pluim, vice-président exécutif et responsable mondial des services cloud d’entreprise chez SAP.