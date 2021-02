Lenovo va revoir sa structure organisationnelle pour mieux exploiter les opportunités de croissance des services. A compter du 1er avril prochain, l’ensemble de ses équipes dédiées aux services et aux solutions rejoindront une nouvelle entité baptisée Solutions Service Group (SSG). Le SSG regroupera des secteurs et services verticaux, des services associés, des services managés, des services d’infrastructure (Truscale) et des offres « en tant que service », notamment du DaaS (Device as a Service).

Au cours du troisième trimestre, le chiffre d’affaires des logiciels et services du fabricant chinois atteignait 1,4 milliard de dollars (+36%), soit plus de 8% du chiffre d’affaires total du groupe. Les revenus issus des services associés (notamment pour l’éducation, la santé et l’industrie manufacturière), des services managés et des développements de solutions enregistraient en glissement annuel des bonds de respectivement 26%, 73% et 49%, tandis que le DAAS affichait une croissance de 74%. « Ces excellents résultats démontrent l’importance de la transformation Intelligente en tant que catalyseur de croissance à long terme pour le groupe », affirme Lenovo dans un communiqué.

Par ailleurs, l’activité de Lenovo sera structurée en trois activités alignées sur une nouvelle stratégie 3S : Smart IoT, Smart Infrastructure et Smart Verticals. A ces trois activités correspondront trois entités, à savoir l’intelligent Device Group ou IDG (Smart IoT), l’Infrastructure Solution Group ou ISG, qui reprendra les activités de l’actuel Data Center Group ou DCG (Smart Infrastructure) et le nouveau Solutions Service Group ou SSG (Smart Verticals).

IDG sera dirigé à l’échelle mondiale par Luca Rossi (actuellement SVP et président du groupe PC et dispositifs intelligents ou PCSD dans la région EMEA et en Amérique latine), ISG continuera d’être supervisé dans le monde par Kirk Skaugen et SSG sera placé sous l’autorité de Ken Wong (actuellement SVP et président de PCSD dans la région Asie-Pacifique). En outre, les organisations de vente de Lenovo dans le monde seront divisées en une entité chinoise et une organisation de vente internationale, dirigées respectivement par Liu Jun (actuellement EVP et président d’IDG en Chine) et Matt Zielinski (actuellement SVP et président de PCSD en Amérique du Nord). Les cinq dirigeants rendront compte directement au président et CEO de la société, Yuanqing Yang, et siégeront au comité exécutif de Lenovo.

Notons enfin que l’actuel président et directeur des opération, Gianfranco Lanci, entré en 2011 chez Lenovo après avoir été CEO d’Acer, prendra sa retraite en septembre prochain. « D’ici là, il continuera à assumer ses fonctions de président et chef de l’exploitation du groupe Lenovo et sera responsable des opérations commerciales mondiales de Lenovo dans tous les groupes commerciaux et ventes », tient à préciser le constructeur chinois.

A l’issue de son troisième trimestre, Lenovo annonce un chiffre d’affaires de 17,2 milliards de dollars, en hausse de 22% d’une année sur l’autre. Ce résultat est porté par une forte croissance dans tous les principaux groupes d’activités. Le bénéfice avant impôts bondit de 52% à 591 millions de dollars, tandis que le bénéfice grimpe de 53% à 395 millions de dollars.