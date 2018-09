Profitant de la conférence Lenovo Transform 2.0 qui s’est déroulée le 13 septembre à New York, le constructeur chinois a annoncé une alliance « multiforme » avec NetApp. Les deux entreprises vont développer sous la marque Lenovo, des baies de stockage combinant l’infrastructure ThinkSystem du fabricant chinois avec les technologies logicielles de stockage de NetApp. Les produits sont commercialisés uniquement par le réseau Lenovo.

Les deux premières séries de produit issues de ce partenariat ont été présentées à New York : la baie tout flash ThinkSystem DE et la baie hybride et tout flash ThinkSystem DM. Notons que la série DE comporte des systèmes d’entrée et de milieu de gamme.

Par ailleurs, Lenovo et NetApp vont créer une co-entreprise en Chine afin de fournir des produits de stockage et des solutions de gestion de données localisés et adaptés de manière à satisfaire aux exigences et aux spécificités du marché chinois notamment en matière de cloud. La nouvelle entreprise devrait être opérationnelle d’ici au printemps 2019, après avoir obtenu le feu vert du gouvernement chinois.

« Lenovo s’engage à favoriser la nouvelle IT – Intelligent Transformation – par l’expansion d’un ensemble d’offres de centres de données centré sur les clients », commente dans un communiqué Yang Yuanqing, président et CEO de Lenovo.

« Nous apportons immédiatement ces nouvelles solutions de stockage et de gestion des données aux entreprises dans plus de 160 pays, avec une chaîne d’approvisionnement et un réseau de services inégalés, ainsi qu’avec un écosystème de partenaires de distribution mondiaux qui se renforce constamment », précise Kirk Skaugen, vice-président exécutif de Lenovo et président du Lenovo Data Center Group.

« Grâce à ce partenariat, Lenovo et NetApp proposeront un portefeuille complet de produits, solutions et services sans équivalent sur le marché actuel », affirme de son côté George Kurian, le président et CEO NetApp. « Combinant leurs points forts complémentaires dans l’innovation centrée sur les clients, Lenovo et NetApp mettront en place une nouvelle norme afin d’accélérer le succès de leurs clients ».

Les baies issues de ce partenariat sont disponibles immédiatement.