Ingram Micro a trouvé la parade pour maintenir son événement annuel malgré les restrictions sanitaires. Comme beaucoup d’autres, le grossiste a choisi de digitaliser son Show Case plutôt que de l’annuler purement et simplement. Il a fait appel pour cela à l’agence spécialisée en événements virtuels /En Personne Virtual, dont la plateforme permet de reproduire à l’identique le concept du Show Case au format digital.

Les visiteurs pourront ainsi parcourir le salon virtuel comme ils parcourent habituellement les allées du Show Case et accéder aux stands et aux conférences des marques partenaires. Sur les stands, personnalisés en rendu 3D, ils pourront récupérer les contenus mis à disposition (flyers, fiches techniques, témoignages clients, vidéos, etc.) et, surtout, entrer en communication (en chat ou en visioconférence) avec les conseillers et représentants des marques disponibles.

Pour la circonstance, l’édition 2020 a été ramenée à une journée au lieu de deux habituellement. Elle se tiendra le 7 octobre entre 9h00 et 18h00. Le Show Case accueillera cette année 57 marques (sponsors) représentant environ 70 stands répartis en dix halls thématiques (Cloud, collaboratif, cybersécurité, infrastructures et datacenters, affichage, composants & gaming…). Sur les stands, environ 250 personnes seront mobilisées pour interagir avec les visiteurs. Ingram Micro animera aussi plusieurs stands (service clients, financement, services Web…).

Une vingtaine de conférences sont également prévues sur des thématiques telles que le télétravail, le as a service ou la transformation digitale. Point d’orgue de la journée : la conférence de Fleur Pellerin à 14h00, qui interviendra sur les enjeux de l’innovation et des nouvelles technologies dans le contexte de la crise sanitaire.

Ingram Micro attend entre 500 et 700 visiteurs sur la journée (à comparer aux 2.000 visiteurs sur deux jours enregistrés en moyenne sur les éditions physiques de l’événement).

