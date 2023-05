En 2019, Ingram Micro faisait l’acquisition d’Abbakan avec la volonté d’investir massivement sur le marché de la cybersécurité et de développer ses activités à valeur ajoutée. Quatre ans plus tard, le groupe a décidé de fusionner les deux entités et d’instaurer une marque unique. Ainsi depuis début mai, Abbakan est devenu Ingram Micro. Cette fusion s’inscrit dans la logique du parcours entrepris il y a 4 ans, visant à accélérer l’exécution d’initiatives stratégiques tout particulièrement dans les domaines du Cloud et des services.

Pour le mener à bien, il a fallu après l’acquisition mixer deux mondes, celui d’un distributeur classique généraliste et d’un distributeur à valeur ajoutée spécialisé dans la cybersécurité. Selon Steeve Ahache, Directeur de la Stratégie et de la Division Advanced Solutions d’Ingram Micro, le mélange a bien fonctionné car les équipes d’Ingram Micro étaient déjà bien avancées dans leur transformation vers le mode projet, avec une culture forte du client final.

La compatibilité des cultures et des modes de fonctionnement a permis de laisser Abbakan poursuivre son développement, de préserver son ADN et la stabilité des équipes tout en l’intégrant dans les plans business d’Ingram Micro.

Ainsi, Franck Navarro, qui était directeur général d’Abbakan au moment du rachat, continue d’assurer le pilotage de la division cybersécurité, composée d’experts issus des deux entités. Elle s’intègre désormais dans l’activité Advanced Solutions, qui réunit les équipes en charge de l’infrastructure, du cloud et de la cyber.

Si le choix a finalement été fait de passer à l’étape de fusion, c’est pour lever la complexité liée au maintien de deux entités. Elle se traduit concrètement par le rapprochement des deux systèmes d’information et vise à apporter plus d’efficacité et de confort aux équipes internes, aux clients, et aux partenaires constructeurs et éditeurs qui n’ont plus à composer avec deux logos et systèmes de prise de commandes.

La synergie de l’infrastructure, du Cloud et de la cyber est donc une pierre angulaire dans la poursuite du développement des services d’Ingram Micro avec le renforcement des équipes.

Un doublement des équipes cyber et un renforcement sélectif du portfolio

Les équipes purement cyber ont ainsi doublé, passant de 25 à 50 personnes et peuvent s’appuyer sur une vingtaine de commerciaux terrains et une trentaine de consultants techniques de la division Advanced Solutions. Abbakan a pu ainsi bénéficier de la force de frappe d’Ingram Micro, non seulement au niveau de la couverture régionale mais aussi de la logistique et des supports financiers.

Et pour renforcer ces synergies, les équipes infra, cloud et cyber, réparties auparavant sur trois sites franciliens, ont toutes été réunies en février dernier sur un même site, dans de nouveaux locaux quai du Président Paul Doumer à Courbevoie.

De plus, au niveau du groupe, une équipe centrale européenne dédiée à la cyber a été constituée en Hollande. Elle vient en support de tous les pays pour apporter des compétences spécifiques ou aider à adresser de nouvelles demandes, telles que des services d’audit et de Pentest ou de Firewall en mode managé.

Quels sont les nouveaux axes de développement après la fusion ? Ingram Micro veut continuer d’élargir son portefeuille mais sans chercher à faire la course aux grands constructeurs et éditeurs car ce dernier est déjà assez complet et avec de fortes parts marchés sur plusieurs de très gros acteurs de la cyber (F5, Forcepoint, Cisco Security…). La diversification se fait principalement sur des acteurs très pointus ou des acteurs nationaux pour soutenir leur développement sur le territoire et favoriser l’émergence d’une offre cyber souveraine.

« Nous regardons à la fois ce qui peut compléter notre offre et apporter du support complémentaire à nos clients lorsqu’ils démarchent des clients finaux », précise Steeve Ahache.

Un autre axe fort est d’accompagner le développement des offres de services managés. Les équipes d’Ingram Micro interviennent en mode conseil pour aider les partenaires à évoluer vers un mode MSP. Elles leur proposent aussi de la revente de services managés, pour tester les solutions et leur viabilité sur le marché. Elles font enfin l’interface entre les constructeurs et éditeurs, de plus en plus nombreux à développer des offres « as a service » et les intégrateurs revendeurs intéressés.

En tant que société privée, Ingram Micro ne communique pas sur la croissance de son activité cyber mais affirme qu’elle reste forte et que la fusion va être un accélérateur pour l’ensemble du business de l’entité Advanced Solutions. Elle précise toutefois que la division représente environ 35% du business projet au niveau d’Ingram Micro.