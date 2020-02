Le constructeur et opérateur de datacenters américain Vantage Data Centers va investir deux milliards de dollars pour renforcer considérablement sa présence en Europe. Il annonce notamment l’acquisition de quatre terrains afin de développer des datacenters hyperscales à Berlin, Milan, Varsovie et Zurich. Dans l’immédiat, il a fait l’acquisition d’Etix Everywhere pour un montant qui n’est pas dévoilé.

Basé à Luxembourg, Etix opère des centres de données en Europe, en Afrique et en Amérique Latine représentant une capacité totale de 50 MW. Sur le Vieux Continent il est présent en France, où il exploite 5 sites de colocation à Lille (1 site), à Nantes (2 sites) et à la Roche-sur-Yon (2 sites). Il est aussi présent en Belgique, ainsi qu’en Islande et en Suède où il exploite des datcenters dédiés au calcul HPC et à la blockchain. Il a par ailleurs entamé la construction de campus hyperscale de 55 MW à Francfort. Vantage considère ce dernier comme la clé de son expansion européenne. « Un certain nombre de facteurs détournent l’attention de l’industrie des centres de données vers Francfort, notamment un boom économique, un secteur des services financiers vaste et dynamique, la présence du premier Internet Exchange au monde et la disponibilité de terrains pour le développement de centres de données », précise l’opérateur américain dans un communiqué.

En rachetant Etix, Vantage met la main sur une équipe de professionnels expérimentés connaissant bien le marché européen. Le PDG d’Etix, le Français Antoine Boniface, rejoint la direction du groupe en tant que président de l’entité Vantage Data Centers Europe. « L’expérience que Vantage apporte avec les clients nord-américains d’hyperscale, de cloud et de gros, combinée à l’expérience européenne d’Etix et au campus d’hyperscale de Francfort, crée une plateforme attrayante idéalement positionnée pour servir les clients à travers l’Europe », affirme ce dernier dans le communiqué.

Fondé en 2010, Vantage Data Centers est l’un des principaux fournisseurs de centres de données wholesale en Amérique du Nord avec des campus dans six marchés stratégiques: Silicon Valley, Virginie du Nord, Phoenix (Arizona), Quincy (Washington), Montréal et Québec.