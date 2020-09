Les dépenses mondiales en services de télécommunications et de télévision payante atteindront 1,55 billion de dollars en 2020, soit une baisse de 1,4% d’une année sur l’autre estime IDC. Le cabinet d’analyse table sur une reprise l’année prochaine mais estime que revenus du secteur d’avant la crise ne seront pas atteints avant 2022.

En août, IDC a effectué une analyse complète des résultats rapportés par les opérateurs mondiaux de télécommunications pour le premier semestre 2020. Elle conforte la thèse des analystes selon laquelle l’industrie des télécommunications est l’un des secteurs les plus résilients de l’économie mondiale pendant la crise du Covid-19. La forte demande des consommateurs confrontés au confinement, les mesures gouvernementales visant à protéger les entreprises et la population de l’impact économique de la pandémie, et le fait que les services de télécommunications ont été garantis par des contrats à plus long terme ont a aidé les opérateurs télécoms à éviter des pertes importantes au cours du premier semestre.

Les opérateurs sont plus pessimistes concernant le second semestre. Ils anticipent une baisse des revenus en raison du ralentissement économique qui provoquera des fermetures d’entreprises, de la progression du chômage, du gel des activités touristiques et de la réduction des dépenses consacrées aux produits et services non essentiels. En conséquence, IDC a réduit ses prévisions de marché pour 2020 d’un demi-point de pourcentage.

La tendance négative devrait avoir un impact sur toutes les régions du monde, avec toutefois des amplitudes différentes. Le chiffre d’affaires du marché américain devrait baisser de 0,5% cette année. Celui des régions EMEA et Asie / Pacifique (y compris le Japon et la Chine) reculerait un peu plus principalement en raison de nombre de clients sensibles aux prix dans les pays à faible revenu d’Afrique et d’Asie. Ces régions devraient également se redresser un peu plus lentement que les Amériques, les clients des marchés émergents se montrant plus prudents.

«Au cours du premier semestre 2020, les opérateurs ont maintenu une solide résilience dans une grande partie de leurs opérations »,explique dans un communiquéKresimir Alic, directeur de recherche au sein de l’ équipe Worldwide Telecommunications d’IDC . « Alors que les pays du monde entier continuent de lutter contre les nouvelles vagues de Covid-19 et que les scientifiques sont encore assez loin de trouver une solution au problème, les opérateurs de télécommunications se concentrent désormais sur une plus grande efficacité pour atténuer les impacts négatifs attendus au second semestre. Ajouté à des réduction de coûts supplémentaires, notamment à une baisse des dépenses d’investissement, cela peut encore se traduire par une croissance opérationnelle de l’Ebitda. »