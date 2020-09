Selon IDC, le chiffre d’affaires provenant des ventes de produits d’infrastructure informatique (serveur, stockage d’entreprise et commutateur Ethernet) pour les environnements cloud, y compris publics et le cloud privé, ont augmenté de 34,4% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre 2020 (2T20). Les investissements consacrés à l’infrastructure informatique traditionnelle, non cloud, ont quant à eux reculé de 8,7% d’une année sur l’autre au 2T20.

Comme l’indique le cabinet d’analyse, ces taux de croissance sont la réponse du marché aux ajustements des activités commerciales, éducatives et sociétales provoqués par la pandémie de Covid-19 et le rôle que joue l’infrastructure informatique dans ces ajustements. Partout dans le monde, il y a eu des changements massifs vers les outils en ligne concernant tous les aspects de la vie humaine, y compris la collaboration, les événements commerciaux virtuels, les divertissements, les achats, la télémédecine et l’éducation. Les environnements cloud, et en particulier le cloud public, ont été un facteur clé de ce changement. Les dépenses consacrées à l’infrastructure informatique du cloud public ont ainsi bondi de 47,8% d’une année sur l’autre au deuxième trimestre, atteignant 14,1 milliards de dollars et dépassant pour la première fois le niveau des dépenses consacrées à l’infrastructure informatique non cloud. Les dépenses consacrées à l’infrastructure de cloud privé ont augmenté de 7% d’une année sur l’autre sur la période pour atteindre 5 milliards de dollars, les clouds privés sur site représentant 64,1% de ce montant.

IDC estime que le marché de l’infrastructure matérielle a atteint le point de basculement et que les environnements cloud continueront de représenter une part de plus en plus élevée des dépenses globales. Cette année, les investissements en matière d’infrastructure cloud devraient dépasser les dépenses d’infrastructure non cloud et représenter 54,8% des dépenses globales. La majeure partie de l’augmentation des dépenses sera tirée par l’infrastructure du cloud public, laquelle malgré un ralentissement au second semestre devrait croître de 16% d’une année sur l’autre pour atteindre 52,4 milliards de dollars pour l’année complète. Les dépenses consacrées à l’infrastructure de cloud privé connaîtront également un ralentissement au second semestre et atteindront 21,5 milliards de dollars pour l’année complète, soit une modeste augmentation de 0,3% en année glissante.

Dès 2019, la domination des environnements informatiques cloud sur les environnements non cloud existait déjà pour les plateformes de calcul et les commutateurs Ethernet, tandis que la majorité des plateformes de stockage nouvellement livrées concernaient toujours les environnements non cloud. À partir de 2020, avec l’augmentation des investissements des fournisseurs de cloud public consacrées aux plateformes de stockage, ce changement perdurera dans les trois domaines technologiques. Cette année, concernant les environnements cloud, les plateformes de calcul resteront le segment le plus important (50,9%) des dépenses avec 37,7 milliards de dollars, les plateformes de stockage enregistreront quant à elles à croissance la plus rapide (+21,2%) pour atteindre 27,8 milliards de dollars, tandis que le segment des commutateurs Ethernet progressera de 3,9% à 8,5 milliards de dollars.

Sur un plan géographique, IDC a constaté que les dépenses consacrées au cloud ont augmenté dans toutes les régions au deuxième trimestre, les deux plus grandes d’entre elles, la Chine et les États-Unis, enregistrant les taux de croissance annuels les plus élevés avec respectivement +60,5% et +36,9% r. Dans toutes les régions, à l’exception de l’Europe centrale et orientale, du Moyen-Orient et de l’Afrique, la croissance de l’infrastructure de cloud public a dépassé celle du cloud privé.

Côté fournisseurs, les résultats ont été mitigés. Inspur a plus que doublé ses revenus issus des ventes aux environnements cloud, partageant la deuxième place du classement avec HPE, tandis que le groupe de fabricants (ODM Direct) a enregistré un bond de 63,6% de son chiffre d’affaires d’une année sur l’autre. Belle croissance aussi pour Lenovo dont les revenus ont dépassé pour la première fois 1 milliard de dollars, augmentant de 49,3% d’une année sur l’autre.

Top Companies, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q2 2020 (Revenues are in Millions) Company 2Q20 Revenue (US$M) 2Q20 Market Share 2Q19 Revenue (US$M) 2Q19 Market Share 2Q20/2Q19 Revenue Growth 1. Dell Technologies $2,506 13.2% $2,330 16.5% 7.5% T2. HPE/New H3C Group* ** $1,981 10.4% $1,770 12.5% 12.0% T2. Inspur/Inspur Power Systems* *** $1,917 10.1% $812 5.7% 136.0% T4. Lenovo* $1,087 5.7% $728 5.1% 49.3% T4. Cisco* $941 5.0% $1,066 7.5% -11.7% ODM Direct $6,656 35.0% $4,069 28.8% 63.6% Others $3,925 20.6% $3,371 23.8% 16.4% Total $19,013 100.0% $14,147 100.0% 34.4% IDC’s Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q2 2020

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

** Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC reports external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016 and going forward.

*** Due to the existing joint venture between IBM and Inspur, IDC reports external market share on a global level for Inspur and Inspur Power Systems as « Inspur/Inspur Power Systems » starting from 3Q 2018.