Les trimestres se suivent mais ne se ressemblent pas sur le marché EMEA des appliances de sauvegarde intégrées (PBBA). Selon les calculs d’IDC, les ventes ont progressé de 2,7% en glissement annuel pour atteindre 325,5 millions de dollars au troisième trimestre. Le cabinet d’analyse avait au contraire observé une baisse de 6,3% au deuxième trimestre.

Parmi ces 325,5 millions de dollars, 307,5 millions de dollars concernaient les expéditions de systèmes ouverts, ce qui représente une augmentation de 5,7% d’une année sur l’autre. À l’inverse, les ventes de systèmes mainframes ont chuté de 31% pour atteindre 18,0 millions de dollars.

Si l’on s’en tient à l’Europe occidentale, les résultats tous systèmes confondus sont plutôt atones puisque la valeur des livraisons n’a augmenté que de 0,9% d’une année sur l’autre, atteignant 262,9 millions de dollars. Le marché DACH (Allemagne, Autriche et Suisse) est désormais le plus important d’Europe occidentale, pesant 36,2% de la valeur du marché ouest-européen, soit une croissance de 33,3% en glissement annuel. Malgré une chute des ventes de 19% le Royaume-Uni conserve la deuxième place mais voit sa part de marché réduite de 6,3%. La plus belle performance est celle de la France puisque les ventes y ont bondi de 39,3%, ce qui lui confère une part de marché de 14,2% et une troisième place sur le podium.

« Le Royaume-Uni et l’Allemagne sont les principaux moteurs du développement des technologies de protection des données en Europe », commente dans un communiqué Jimena Sisa, analyste de recherche senior, EMEA Storage Systems, IDC. « Les organisations sont de plus en plus disposées à mettre à jour leurs technologies legacy ou de troisième plateforme avec des outils qui offrent plus de fonctionnalités en termes d’automatisation, de meilleure surveillance du déploiement, de gestion des données, d’analyse et d’orchestration. Cela augmente le désir de s’engager dans des projets de protection des données basés sur le cloud qui aident les entreprises à développer leurs activités à l’ère de la transformation numérique. »

Le marché CEMA (Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique) enregistre de son côté une croissance de 12,2% mais ne pèse que 58,38 millions de dollars.