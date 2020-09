Pour la première fois depuis six ans, le marché de la tablette a enregistré de la croissance dans la zone EMEA au deuxième trimestre. Et pas une petite croissance, car les ventes ont bondi de 23,8% en glissement annuel pour atteindre 11,9 millions d’unités si l’on en croit IDC. Il s’agit selon le cabinet d’analyse de la plus forte croissance enregistrée depuis 2013, lorsque le marché n’était pas encore arrivé à maturité. Raison de ce bouleversement ? Le Covid-19 qui a poussé les consommateurs, alors confinés, à acquérir ces appareils pour leurs besoins en matière d’éducation ou tout simplement pour leurs loisirs. C’est d’ailleurs le marché grand public qui affiche avec +27,1% la plus belle croissance.

« La demande en Europe occidentale est restée solide tout au long du trimestre, les tablettes étant devenues une alternative fiable et abordable pour les consommateurs afin de répondre à leurs besoins en matière de consommation de contenu et de fournir un accès à l’enseignement à distance pendant le verrouillage », commente dans un communiqué Helena Ferreira, analyste de recherche Western Europe Personal Computing Devices chez IDC. « Les retards créés au premier trimestre de l’année, en raison de fortes contraintes dans la chaîne d’approvisionnement, ont également contribué au volume important des expéditions. »

Dans la seule Europe de l’Ouest, le marché des tablettes progressé de 28,3% au deuxième trimestre, l’Europe centrale et orientale (CEE) et le Moyen-Orient et Afrique (MEA) enregistrant respectivement des croissances de 26,9% et 10,8%.

Du côté des fournisseurs, c’est Samsung qui réalise la meilleure performance dans la région EMEA, enregistrant une croissance de près de 70% et s’arrogeant plus de 28% de part de marché. Porté par la popularité de l’iPad et des solutions collaboratives jugées convaincantes, Apple conserve la deuxième position du Top 5, malgré une croissance plus modeste de 6,3%. Grâce à des promotions agressives et des offres groupées, Huawei voit ses ventes bondir de 51,2% et conserve la troisième place devant son compatriote Lenovo. Ce dernier profite de l’intérêt croissant du secteur de l’éducation pour ses tablettes, ce qui permet à ses ventes de s’envoler de 74,1% et de lui assurer la quatrième place du classement. Amazon ferme la marche avec une croissance de 5,2% et 457.000 tablettes livrées.

Pour le troisième trimestre, IDC s’attend à une croissance de 10,9% en glissement annuel, ce qui permettrait au marché de clôturer l’année avec des ventes en progression de 3,9%. « Malgré l’assouplissement des mesures de confinement dans toute la région, le public reste généralement prudent », estime Daniel Goncalves, directeur de recherche, IDC Western Europe Personal Computing Devices. « Par conséquent, les revenus qui auraient autrement été dépensés pour les vacances ou d’autres activités ont été alloués au divertissement à domicile. »

Top 5 Tablet Companies in EMEA



Company 2Q20 Shipments 2Q20 Share 2Q19 Shipments 2Q19 Share YoY Growth Samsung 3,376 28.3% 1,995 20.7% 69.3% Apple 2,560 21.5% 2,408 25.0% 6.3% Huawei 1,792 15.0% 1,185 12.3% 51.2% Lenovo 1,447 12.1% 831 8.6% 74.1% Amazon.com 457 3.8% 434 4.5% 5.2% Others 2,292 19.3% 2,778 28.9% -17.5% Total 11,924 100% 9,632 100% 23.8%

Source: IDC EMEA Personal Computing Device Quarterly Tracker (Tablet), 2Q20

EMEA Tablet Forecast by OS, 2Q20 Forecast for 2020–2024 (Shipments in Thousands)

OS 2020 Shipments

2020 Share 2024 Shipments

2024 Share 2020–2024 CAGR

Android 32,026 71.1% 24,421 66.8% -6.6% iOS 10,659 23.7% 9,221 25.2% -3.6% Windows 2,331 5.2% 2,877 7.9% 5.4% Others 9 0.0% 41 0.1% 44.6% Total 45,026 100.00% 36,560 100.00% -5.1%

Source: IDC EMEA Personal Computing Device Quarterly Tracker (Tablet), 2Q20