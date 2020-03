Au quatrième trimestre, le marché des tablettes dans la région EMEA a baissé de 8,7% en glissement annuel pour atteindre 12,9 millions d’unités, selon IDC. La transformation numérique maintient la demande de solutions mobiles dans les entreprises tandis que la faible performance du marché grand public reste la principale raison de la contraction du marché.

« Les fournisseurs de niveau A soutiennent le marché principalement en raison de l’introduction de nouveaux appareils avec des claviers qui suscitent l’intérêt des entreprises, permettant aux utilisateurs de l’espace professionnel et aux prosommateurs de profiter de la productivité accrue inhérente à ces fonctionnalités », explique dans un communiqué Helena Ferreira, analyste de recherche, IDC Western Europe Personal Computing Devices. « Cela est visible chez certains fournisseurs Android qui promeuvent davantage les appareils premium car cette offre devient plus convaincante. »

En Europe occidentale, au quatrième trimestre le marché des tablettes a mieux performé que dans les autres zones de la région EMEA, malgré une baisse de 8,0% en glissement annuel. L’Europe centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Afrique (CEMA) ont reculé de 10,0%. La performance affiche la même tendance pour l’ensemble de 2019, avec une baisse de 7,2% en Europe occidentale et de 14,1% en glissement annuel pour la CEMA.

La forte position de Samsung dans les marchés émergents lui a assuré la première place dans la région EMEA. Deuxième sur l’ensemble de la région, Apple est resté numéro 1 en Europe occidentale, poussé par l’introduction du nouvel iPad. Huawei a conservé sa troisième position, mais affecté par sa mise au ban, le fabricant a enregistré une baisse des ventes. Bénéficiant du déclin de ce dernier et d’opportunités dans le domaine de l’éducation, Lenovo a poursuivi sa croissance dans la région. Enfin, Amazon a continué de dominer le niveau d’entrée, assurant ainsi sa place dans le top 5.

Le marché des tablettes de la région EMEA devrait se contracter de 7,3% en glissement annuel au premier semestre 2020. Les prévisions pour les deux premiers trimestres ont été corrigées à la baisse en raison de la faiblesse persistante du marché grand public et de l’impact probable de coronavirus sur la production et l’expédition dans la région. IDC estime que l’épidémie aura un impact négatif de 4% sur les livraisons au premier semestre, le deuxième trimestre étant plus durement touché que le premier. Les plans d’urgence du gouvernement chinois devraient cependant ramener le second semestre 2020 à un niveau normal… à condition que la situation évolue favorablement.

« Il est trop tôt pour évaluer toute l’étendue de l’impact du COVID-19 sur le marché des appareils et en particulier sur celui des tablettes. D’un côté, il y a eu des fermetures d’usines qui ont compromis la production en février et des mises en quarantaines qui ont perturbé la chaîne logistique car les fabricants de composants clés et de mémoire sont situés dans la province où l’épidémie a commencé. D’un autre côté, le premier trimestre devrait être compensé par la faiblesse de la demande et le bon état des stocks de composants avant la crise », explique Daniel Goncalves, analyste principal de recherche, IDC Western Europe Personal Computing Devices. « Néanmoins, il y a des signes évidents que l’impact négatif ne pourra pas être entièrement atténué. Les usines ne fonctionnent pas encore à pleine capacité et Apple a officiellement déclaré qu’il n’atteindrait pas ses objectifs de revenus en raison des effets du virus. »

IDC estime que le marché professionnel dans la région EMEA devrait croître à un TCAC de 2,8% entre 2020 et 2024.

Top 5 Tablet Companies in EMEA — Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth

Fourth-Quarter 2019 (Finals) (Shipments in Thousands)

Company 4Q19 Shipments 4Q19 Share 4Q18 Shipments 4Q18 Share YoY Growth Samsung 3,239 25.2% 3,586 25.5% -9.7% Apple 3,064 23.8% 3,162 22.5% -3.1% Huawei 1,218 9.5% 1,247 8.9% -2.3% Lenovo 1,056 8.2% 952 6.8% 11.0% Amazon.com 703 5.5% 606 4.3% 16.0% Others 3,569 27.8% 4,522 32.1% -21.1% Total 12,848 100% 14,073 100% -8.7%

Source: IDC EMEA Personal Computing Device Quarterly Tracker (Tablet), 4Q19