L’intégrateur réseau a décidé d’étendre son portefeuille de services réseaux mutualisés en se lançant dans le SD-WAN managé. Après un an de tests, il a signé pour cela un partenariat avec l’éditeur spécialisé Versa Networks, sélectionné pour la simplicité de mise en œuvre et d’exploitation de sa technologie et a monté une plateforme mutualisée sur la base de cette dernière. C’est sur cette plateforme SD-WAN, opérationnelle depuis le 15 juin dernier, qu’il migre progressivement ses propres sites – il en compte quarante en France – et ses clients opérés sur réseaux WAN – il en revendique 200. Au moment de renouveler leur contrat, NXO propose donc à ses clients de basculer sur son offre SD-WAN.

Patrick Szafir, responsable de transformation digitale, sécurité et international de NXO France, présente en effet ce service SD-WAN managé comme une solution moins coûteuse et plus simple à exploiter que son offre de WAN mutualisé. Il met en avant les avantages intrinsèques du SD-WAN : la possibilité d’affecter la bande passante aux applications prioritaires, la redondance, son agnosticisme par rapport aux réseaux de transport, et ceux de sa prestation d’infogérance : souplesse, adaptation aux besoins du client, transparence pour le client qui peut intervenir lui-même sur son réseau via l’interface et les outils de visualisation mis à sa disposition.

L’équipe qui opère le service SD-WAN est la même celle qui s’occupe des réseaux WAN. Elle est constituée de quatre avant-vente qui cotent les projets, de dix architectes qui montent les solutions en fonction des cahiers des charge des clients, et d’une dizaine de techniciens spécialisés qui maintiennent la plateforme et en assurent le support de niveau 3. La gestion des changements et des incidents est assurée par l’équipe support nationale, constituée d’une vingtaine de personnes. Sa commercialisation est assurée par les 120 commerciaux de l’intégrateur.

NXO s’attend à ce que le SD-WAN fasse croître son activité opérée. Celle-ci représente actuellement 8 M€ de contrats pluriannuels à comparer aux 20 M€ de chiffre d’affaires que l’intégrateur réalise chaque année en déploiement sur-mesure d’infrastructures réseaux WAN et SD-WAN pour le compte de ses clients.