Cette année, le Quadrant magique Gartner pour le SD-WAN inclut 14 entreprises, dont les leaders des réseaux Cisco et HPE Aruba, les géants de la sécurité Fortinet et Palo Alto Networks, ainsi que VMware et Versa Networks.

Sophos entre dans ce Quadrant tandis que Citrix en sort, ayant annoncé son intention de quitter le marché du SD-WAN à la fin 2022.

Pour ses débuts dans le classement, Sophos se retrouve parmi les acteurs de niche avec son pare-feu qui intègre des fonctionnalités SD-WAN et NGFW sur une appliance de la série XGS. Gartner estime que l’éditeur compte environ 18.000 entreprises clientes en SD-WAN et se concentre principalement sur les PME.

Points forts : « Sophos dispose d’une solide capacité de sécurité sur site intégrée à son offre SD-WAN qui simplifie la consommation pour les petites entreprises. L’entreprise propose également des prix SD-WAN compétitifs », indique Gartner.

Points faibles : Gartner prévient que Sophos a une visibilité limitée sur le marché du SD-WAN auprès des grandes entreprises. Son produit manque également de fonctionnalités, notamment d’intégrations SSE tierces limitées, d’on-ramp dans le cloud et de fonctions opérationnelles.

Dans le carré Leaders, on retrouve Cisco pour la cinquième année consécutive, avec ses offres Catalyst(ex-Viptela) et Meraki.

Points forts : « Cisco a une forte notoriété sur le marché du SD-WAN et une solide stratégie de mise sur le marché. La stratégie produit du géant technologique est également alignée sur les besoins actuels et futurs des entreprises clientes du SD-WAN en termes de réseau AI, de sécurité intégrée, d’évolutivité et de passage au cloud », commente Gartner.

Faiblesses : Gartner souligne que les deux offres ont actuellement des plateformes de gestion différentes, ce qui pourrait augmenter la probabilité d’un choix de produit inapproprié.

A nouveau leader dans le Magic Quadrant de cette année, le produit FortiGate Secure SD-WAN de Fortinet comprend des appliances physiques et virtuelles avec des licences logicielles de sécurité sur site gérées par FortiManager Orchestrator.

Points forts : Fortinet propose un ensemble solide de fonctionnalités centrées sur la sécurité intégrée dans son offre SD-WAN. L’entreprise prévoit d’intégrer l’IA générative dans ses offres et de mettre en place un modèle de consommation as a service qui, selon Gartner, pourrait offrir au marché des capacités qui changent la donne.

Faiblesses : « Certains clients internationaux expriment des inquiétudes quant à la capacité de Fortinet de répondre aux exigences des configurations et architectures complexes des réseaux d’entreprise ».

L’achat de Silver Peak par HPE Aruba en 2020 a propulsé l’entreprise dans le quadrant des leaders. Les offres SD-WAN de la société comprennent EdgeConnect SD-WAN (avec optimisation WAN en option) et EdgeConnect SD-Branch, qui incluent des appliances physiques et virtuelles, ainsi que des licences logicielles avec gestion et orchestration. Les deux produits sont gérés par la plateforme Aruba Central.

Points forts : « HPE Aruba propose un produit supérieur à la moyenne par rapport aux autres fournisseurs de cette étude, en raison de ses capacités d’optimisation des performances, d’intégration au cloud et d’exploitation », selon Gartner.

Points faibles : Gartner met en garde contre la multiplicité des produits de l’entreprise qui répondent à des cas d’utilisation différents, ce qui pourrait entraîner une certaine confusion chez les clients ou les prospects. La stratégie géographique de HPE Aruba manque également de détails, d’après Gartner.

Pour la troisième fois consécutive, Palo Alto Networks est leader dans ce Magic Quadrant avec son SD-WAN Prisma. Il propose également le pare-feu PAN-OS avec des capacités SD-WAN limitées en tant qu’option de mise à niveau pour les clients NGFW.

Points forts : Selon Gartner, les innovations de l’entreprise en matière d’AIOps, de visibilité et de contrôle granulaire des politiques sont prometteuses.

Points faibles : Palo Alto Networks dispose d’une optimisation des performances limitée, notamment en ce qui concerne l’optimisation du protocole TCP, la FEC, la duplication des paquets et les capacités plus larges d’optimisation du réseau étendu. Gartner indique également que l’entreprise pratique des prix élevés pour le SD-WAN.

Leader depuis les six ans d’existence du rapport de Gartner, VMware propose le SD-WAN VMware, avec des appliances Edge, des points de présence (POP) optionnels, des licences logicielles et un orchestrateur basé sur le cloud.

Points forts : Gartner met en avant la solide feuille de route de VMware.

Points faibles : Le fournisseur ne dispose pas d’une offre SD-branch native intégrant WLAN, LAN, sécurité réseau et SD-WAN dans une plateforme unique, selon Gartner. Gartner s’interroge également sur l’avenir de l’offre suite à l’acquisition de VMware par Broadcom

Enfin, Versa Networks est l’un des rares pure-players encore présents sur le marché, avec deux offres : Secure SD-WAN, l’offre principale de Versa, et Versa Titan, construit sur la même plateforme que Secure SD-WAN et livré en tant qu’offre basée sur le cloud.

Points forts : « Versa Networks propose une offre SD-WAN complète avec de solides fonctions de routage et de pilotage des applications, de sécurité, d’accès au cloud et de flexibilité de déploiement. L’entreprise dispose également d’une solide feuille de route de capacités de produits planifiées, y compris la mise en réseau de l’IA, l’observabilité et la prise en charge multi-cloud ».

Faiblesses : « Les deux options disponibles ouvrent la porte au risque de choisir le mauvais produit en fonction des exigences du client », déclare Gartner.

Parmi ses prédictions marché d’ici 2026, Gartner estime que 60% des nouveaux achats de SD-WAN feront partie de l’offre d’accès sécurisé à la périphérie (SASE) d’un seul fournisseur, contre 15% en 2022. Le cabinet d’étude anticipe également que la technologie d’IA générative intégrée aux offres SD-WAN sera utilisée dans 20% des cas de configuration initiale du réseau.