Le Français Vade Secure vient de lever 70 millions d’euros auprès de General Catalyst, un fonds basé à Boston, passant ainsi sous pavillon américain. Trois investisseurs de General Catalyst, Paul Sagan (ancien CEO d’Akamai Technologies), Austin McChord (ancien CEO de Datto) et Matthew Brennan, rejoindront le conseil d’administration de la société.

L’éditeur de solutions de sécurité pour la messagerie électronique prévoit d’utiliser ces fonds pour accélérer sa croissance et son expansion mondiale, en mettant l’accent sur la vente aux fournisseurs de services gérés. L’arrivée de General Catalyst devrait lui permettre de développer sa présence outre-Atlantique, une région qui pèse déjà 30% du chiffre d’affaires. Vade Secure investira également dans l’amélioration des capacités de détection des menaces basées sur l’apprentissage machine, ainsi que dans sa solution de sécurité de messagerie électronique native pour Office 365.

« Je suis vraiment ravi de cet investissement de General Catalyst. Il valide notre stratégie et, plus important encore, nous permet d’accélérer notre objectif de révolutionner le marché de la sécurité de la messagerie électronique grâce à l’application de l’apprentissage automatique et à une vision complète des menaces émergeant réellement dans le monde », déclare dans un communiqué Georges Lotigier, PDG de Vade Secure. « Grâce à ce financement, nous continuerons d’investir dans notre moteur de détection de menaces basé sur l’IA et de nous appuyer sur le leadership de Vade en matière de sécurité de la messagerie électronique pour les fournisseurs de services Internet. De plus, nous avons une occasion unique de tirer profit de la perturbation du marché provoquée par le passage d’une messagerie électronique sur site à des plateformes de messagerie basées sur le cloud. Avec un avantage significatif dans notre technologie de base et une solution facile à mettre en œuvre, nous pensons devenir rapidement de facto le standard de la protection des messages d’Office 365 , en complément de la protection de la plateforme elle-même. »

La société basée à Hem (département du Nord) revendique la protection de plus d’un demi-milliard de messageries dans plus de 5.000 clients à travers le monde, y compris des grands fournisseurs d’accès à Internet, des équipementiers et des entreprises telles que Comcast, British Telecom, Orange, Softbank, Services Cloud Fujitsu, NTT Comm, Telstra ou encore Cisco.

Selon nos confrères de FrenchWeb, le marché français représente environ la moitié de l’activité. La société, qui emploie 120 personnes dans le monde, aurait reçu une cinquantaine d’offres d’achat.