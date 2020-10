Cisco a dévoilé une nouvelle gamme de routeurs Catalyst conçue pour répondre aux besoins des entreprises axées sur le cloud. Il s’agit en fait d’une actualisation des routeurs à services intégrés (ISR), des routeurs de services d’agrégation (ASR) et des routeurs de services cloud (CSR) de la firme de San Jose sous un seul nom de produit. La nouvelle gamme Catalyst 8000 comprend le Catalyst 8300, le Catalyst 8500 et le routeur virtuel Catalyst 8000V Edge.

« Ce sont des plateformes de premier ordre sont conçues pour répondre aux besoins commerciaux du SD-WAN, du SASE (Secure access service edge) et avec la 5G à l’esprit », a déclaré à SDxCentral Archana Khetan, responsable de la gestion des produits pour la division de routage d’entreprise de Cisco. Selon lui, ces routeurs répondent à l’adoption accélérée du multi-cloud, à l’augmentation du trafic provenant de l’IoT et de la 5G, ainsi qu’à la montée en puissance de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique.

Le Catalyst 8300 est conçu pour être utilisé dans les déploiements périphériques comme les succursales et offre une variété de choix de connectivité aux clients à mesure que leurs besoins évoluent. Ses performances SD-WAN seraient jusqu’à quatre fois supérieures à celles des ISR Cisco actuels. Il peut être configuré comme un routeur standard ou comme une appliance SD-WAN.

Doté de l’ASIC Quantum Flow de troisième génération de Cisco, conçu pour fournir des fonctionnalités de routage et de sécurité hautes performances, le Catalyst 8500, quant à lui est destiné à remplacer les appliances ASR 1001 et 1002-HX de Cisco dans les datacenters, les installations de colocation et les sites d’agrégation. Il intègre des ports Ethernet 40G et 100G dans une seule unité de rack.

Enfin, le logiciel Catalyst 8000V Edge offre les mêmes capacités que les 8500 et 8300, uniquement dans un format logiciel. Il peut être déployé dans un environnement cloud, tel qu’Amazon Web Services, Microsoft Azure ou Google Cloud Platform – ou virtualisé sur une plateforme.

Disponibles immédiatement, les plateformes Catalyst 8500 et 8300 tournent avec le système d’exploitation IOS-XE de Cisco.

Parallèlement aux nouveaux routeurs, Cisco a également lancé une nouvelle gamme d’appareils WAN sans fil appelée Catalyst Cellular Gateways qui peut offrir aux clients un moyen simple de se connecter aux réseaux 4G LTE et, bientôt, aux réseaux 5G, sans changer leur infrastructure existante. Elle partage avec la gamme de produits Catalyst 8000 la même console de gestion SD-WAN.