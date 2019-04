Le responsable du channel mondial de Nutanix, Rodney Foreman, a quitté l’entreprise 15 mois à peine après son entrée en fonction rapporte CRN.

Interrogé par nos confrères, le spécialiste de l’hyperconvergence a confirmé l’information sans toutefois préciser les raisons de son départ.

Celui-ci intervient moins de deux mois à peine après la chute de 32% des actions de la société en raison de la faiblesse des prévisions pour le troisième trimestre fiscal. Peu de temps après, le chief revenue officer (directeur en charge de l’optimisation des revenus), Louis Attanasio, avait quitté la firme de San Jose.

Le vice-président Global Channel Sales a rejoint Nutanix en janvier 2018 après avoir passé 18 mois chez Informatica en tant que vice-président senior. L’année dernière, il a joué un rôle clé dans la mise en place du programme Power to the Partner, qui rémunère mieux les nouveaux deals et la formation plutôt que les ventes uniques. Il a également participé au lancement du programme partenaires Velocity qui donne la priorité au mid-market. Rodney Foreman avait auparavant travaillé pendant 20 ans chez IBM, occupant divers postes dans les ventes indirectes.

Le vice-président en charge de la stratégie de vente, Bob Wallace, assurera l’intérim. Il a rejoint la société il y a six ans après avoir occupé divers postes de responsable des ventes, notamment celui de vice-président en charge du channel, des OEM et des ventes internes.

« Nutanix traverse actuellement une période difficile », a déclaré à nos confrères l’un des principaux dirigeants d’un fournisseur de solutions partenaire de Nutanix qui ne souhaite pas être identifié. « Nos ventes avec eux sont solides, mais ils ont besoin de faire quelque chose pour raviver la confiance au sein du marché. Avec le départ de Rodney, leur stratégie n’est pas très claire actuellement. Nous espérons en apprendre davantage sur leurs plans concernant le channel d’ici quelques semaines lors de la Conférence Nutanix.Next. » Celle-ci se déroulera du 7 au 9 mai à Anaheim en Californie.