Nutanix, qui rappelons s’appuie beaucoup moins sur les appliances pour passer à un modèle plus centré sur le logiciel, annonce le lancement d’un nouveau programme channel d’incentives et d’offres de licences logicielles stand alone dans le cadre de son accord OEM avec Dell EMC, pour la vente de l’offre XC Core. L’éditeur offre notamment un rabais allant jusqu’à 5 % pour l’acquisition de nouveaux clients ainsi qu’une remise pouvant atteindre 3.000 dollars par nœud.

L’offre XC Core de Dell EMC inclut les serveurs Dell EMC PowerEdge de 14e génération et le logiciel d’intégration Dell EMC pour Nutanix. XC Core. Elle permet aux clients d’acheter la licence du logiciel Nutanix séparément du reste de l’appliance avec un accès au support logiciel directement à partir du service client de Nutanix.

« Alors que le logiciel Nutanix Enterprise Cloud OS continue de gagner en popularité sur le marché, nous voulons apporter à nos partenaires des raisons supplémentaires de considérer Nutanix comme un atout majeur à leur offre », affirme dans un communiqué Rodney Foreman, vice-président Global Channel Ventes, de l’éditeur. « En tant qu’entreprise axée sur les canaux de distribution, nous sommes déterminés à permettre à nos partenaires de confiance d’encourager l’adoption de nos produits innovants. Avec ces nouveaux incentives, nous espérons aussi élargir notre réseau de partenaires sur le marché qui reconnaît la valeur que Nutanix peut apporter à ses clients. »