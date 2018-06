Nutanix lance un nouveau programme partenaires. Baptisé Velocity il donne la priorité au mid-market. Il offre des programmes d’accélération et d’incitation des ventes ainsi que des investissements marketing afin d’encourager les partenaires à proposer les solutions Cloud OS à leurs clients ETI et PME. Le but est de prouver à ces derniers que l’infrastructure hyperconvergée est une solution adaptée à leurs problématiques qui apporte par ailleurs des garanties de sécurité et de disponibilité supérieures à ce que proposent des déploiements 100% cloud public, précise l’éditeur.

Dans le cadre de cette stratégie, Nutanix a travaillé avec Lenovo pour proposer de nouveaux produits spécialement adaptés au mid-market : des solutions configurables Lenovo HX pour lesquelles la firme de San Jose annonce des prix attractifs.

Par ailleurs, Nutanix et Lenovo annoncent des appliances ThinkAgile HX Certified Nodes, conçues spécialement pour les besoins du segment Entreprise. Pour ces nouvelles offres, Nutanix propose un choix de consommation des licences en fonction des besoins métiers des clients. Précisons que les licences logicielles et le matériel Lenovo peuvent maintenant être acquis et gérés séparément, les clients ayant un accès direct au service et au centre de support logiciel de l’éditeur. Cette nouvelle offre, qui devrait permettre aux partenaires de créer et dimensionner plus facilement leurs propres offres de services managés est également éligible au programme de rétribution « New Customer Acquisition » annoncé plus tôt cette année par Nutanix, et qui offre notamment un rabais allant jusqu’à 5 % pour l’acquisition de nouveaux clients ainsi qu’une remise pouvant atteindre 3.000 dollars par nœud.

« Avec le lancement du programme Velocity, Nutanix permet à ses partenaires d’adresser plus facilement le secteur du mid-market avec les solutions Cloud OS Enterprise », commente dans un communiqué Rodney Foreman, vice-président Global Channel Sales de Nutanix. « Le précédent programme partenaires s’articulait autour de bénéfices récompensant surtout les objectifs de revenus. Nutanix cherche maintenant à prioriser et à récompenser les partenaires qui s’investissent le plus sur nos solutions. Je suis ravi que Lenovo partage notre vision et se soit associé avec nous pour augmenter les ventes de ses systèmes HX. » « Depuis l’annonce de notre partenariat avec Nutanix il y a environ trois ans, notre gamme HX a connu une forte progression tant en volume qu’en valeur », se félicite de son côté Paige Garner, vice-président Worldwide Sales Operations de la division Datacenter Group de Lenovo. « Nous sommes un partenaire de Nutanix à forte croissance et nous comptons continuer sur cette lancée en tirant profit du programme Velocity. Ensemble, nous pouvons inciter plus facilement es entreprises à embrasser l’hyperconvergence avec les produits combinés HX et les nouveaux HX Certified Nodes. »