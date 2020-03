Un nouveau rapport d’IDC tente de mesurer l’impact du coronavirus sur le marché mondial des semi-conducteurs en 2020. C’est un exercice difficile. C’est pourquoi le cabinet d’analyse prévoit quatre scénarios possibles. Tous prévoient une baisse du chiffre d’affaires du secteur cette année, contrecarrant ainsi les prévisions précédentes qui tablaient sur une croissance de 2%. « Il y a près de 80% de chance que cette baisse se produise », affirme IDC qui estime par ailleurs qu’il y a une probabilité de 20% que l’on assiste à un rebond rapide et fort du Covid-19 en 2020.

Pour chaque scénario, les auteurs définissent un pourcentage de baisse des revenus, le temps de rétablissement de la chaîne logistique, la durée de la perturbation de la demande en termes économiques et technologiques, ainsi que l’impact sur l’industrie technologique en général. Au vu des dernières évolutions de la pandémie, IDC estime que c’est le scénario 2 – qui prévoit une baisse des revenus de 6% d’une année sur l’autre – qui l’emportera avec une probabilité de 54%.

Dans ce scénario, la chaîne d’approvisionnement commencera à se redresser et les quarantaines et les interdictions de voyager seront assouplies au cours de l’été. Pour le marché mondial des semi-conducteurs, l’impact sera de 25,8 milliards de dollars. Bien que les effets du le Covid-19 se feront sentir pendant la majeure partie de l’année, les connaissances accumulées sur le virus, les initiatives en matière de santé publique et d’autres efforts entrepris atténueront les dommages causés sur le marché. À court terme, il y aura une baisse de la demande d’équipements IT et un certain impact sur la disponibilité des composants, toutefois à mesure que la reprise s’installera, la croissance se rétablira.

« Malgré l’incertitude et la panique croissantes, les fournisseurs de technologies doivent continuer de se concentrer sur leurs investissements à long terme, maintenir leur engagement envers leurs partenaires et prospects et rechercher des marchés spécifiques pour leur stabilité. Les technologies émergentes comme la 5G, l’Internet des objets, le calcul haute performance et l’informatique de périphérie seront fondamentaux pour une reprise globale du secteur technologique », explique dans la présentation de l’étude Mario Morales, vice-président du programme Semiconductors and Enabling Technologies d’IDC.