En croissance de 13,4% par rapport à 2017, le chiffre d’affaires mondial des semi-conducteurs a atteint 476,7 milliards de dollars en 2018 révèle Gartner. Les puces mémoires ont renforcé leur position en tant que première catégorie de semi-conducteurs, représentant 34,8% du total des revenus du marché, contre 31% en 2017.

« Le plus grand fournisseur de semi-conducteurs, Samsung Electronics, a renforcé son avance en tant que premier fournisseur en raison de l’essor du marché des mémoires DRAM », commente dans un communiqué Andrew Norwood, vice-président, analyste chez Gartner. « Alors que 2018 continuait de s’appuyer sur la croissance établie en 2017, les gains globaux tirés par les puces mémoires ont été équivalents à la moitié du taux de croissance enregistré en 2017 à cause d’un ralentissement constaté à la fin de 2018. »

Les revenus combinés des 25 principaux fournisseurs de semi-conducteurs ont augmenté de 16,3% en 2018 et représentaient 79,3% des ventes, surperformant le reste du marché, qui avait enregistré une augmentation plus modeste de 3,6%.

Le chiffre d’affaires d’Intel pour les semi-conducteurs a augmenté de 12,2% par rapport à 2017, sous l’effet conjugué de l’augmentation des livraisons et de la hausse du prix de vente moyen. Les autres principaux fournisseurs enregistrant une solide progression en 2018 sont notamment SK Hynix – tiré par la DRAM – et Microchip Technology, grâce à l’acquisition de Microsemi. Les quatre principaux fournisseurs en 2017 ont conservé leur classement en 2018. « Les classements actuels pourraient connaître des changements significatifs cette année avec l’attente d’un affaiblissement des conditions du marché de la mémoire en 2019 », estime toutefois Andrew Norwood.

Dans le segment des mémoires, le flash NAND a subi un net ralentissement, le prix de vente moyen ayant baissé pendant une bonne partie de l’année en raison d’une offre excédentaire. Cette catégorie de périphériques a tout de même réussi à afficher une augmentation de 6,5% de ses revenus, grâce à une adoption accrue des disques SSD et à la progression du contenu dans les smartphones.

Le second segment des semi-conducteurs en importance que sont les ASSP (application-specific-standard products), a connu une croissance limitée de 5,1% à cause de la stabilité du marché des smartphones combinée au déclin de celui des tablettes. Les principaux fournisseurs du segment, y compris Qualcomm et MediaTek, se développent de manière agressive dans des marchés adjacents offrant des perspectives de forte progression, tels que l’automobile et l’internet des objets.

« En 2019, le marché sera très différent de ce qu’il fut au cours des deux années précédentes », conclut Michael Norwood. « La mémoire est déjà engagée dans un ralentissement. Il y a d’un côté la guerre commerciale imminente entre les États-Unis et la Chine, et de l’autre l’incertitude croissante à propos de l’économie mondiale. »

2018 Rank 2017 Rank Vendor 2018 Revenue 2018 Market Share (%) 2017 Revenue 2017-2018 Growth (%) 1 1 Samsung Electronics 75,854 15.9 59,875 26.7 2 2 Intel 65,862 13.8 58,725 12.2 3 3 SK hynix 36,433 7.6 26,370 38.2 4 4 Micron Technology 30,641 6.4 22,895 33.8 5 6 Broadcom 16,544 3.5 15,405 7.4 6 5 Qualcomm 15,380 3.2 16,099 -4.5 7 7 Texas Instruments 14,767 3.1 13,506 9.3 8 9 Western Digital 9,321 2.0 9,159 1.8 9 11 ST Microelectronics 9,276 1.9 8,031 15.5 10 10 NXP Semiconductors 9,010 1.9 8,750 3.0 Others 98,648 20.7 95,215 3.6 Total Market 476,693 100.0 420,393 13.4

Source: Gartner (January 2019)