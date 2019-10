Paul Mountford, qui a succédé en avril 2018 au cofondateur de la société, Jerry Kennelly, ne sera resté qu’assez peu de temps à la tête de Riverbed. Il a quitté la société au début du mois pour occuper des fonctions exécutives dans une autre entreprise. L’intérim était depuis assuré par le président du conseil d’administration et partenaire opérationnel du fonds Thoma Bravo, David Murphy. Ce dernier n’aura finalement occupé qu’un très court laps de temps le siège de CEO. Le spécialiste du SD-WAN et de l’optimisation du WAN vient en effet de confier sa présidence et sa direction générale à Rich McBee, jusqu’à présent CEO de Mitel.

Rich McBee a quitté Mitel après avoir participé à la consolidation du secteur des télécoms d’entreprise, réalisant une douzaine de transactions stratégiques. Au cours de ses huit années en tant que président et CEO, le Canadien est passé du statut de pionnier de PBX sur site à celui d’acteur de premier plan du marché des solutions de collaboration et de communications unifiées dans le cloud.

En juin dernier, Bloomberg annonçait que Riverbed, racheté pour 3,6 milliards de dollars en 2014 par Thoma Bravo et l’Ontario Teachers’ Pension Plan, discutait avec des investisseurs potentiels et envisageait la cession de certains actifs afin de réduire sa dette de deux milliards de dollars. La situation s’est améliorée depuis.

« Rich est un leader et un stratège de premier plan, il possède une solide expérience en matière de gestion opérationnelle et de résultats. Riverbed a récemment enregistré de bonnes performances et Rich est le leader qui convient pour poursuivre notre ascension et apporter sa passion et son dévouement à l’excellence opérationnelle pour laquelle il est reconnu dans le monde de l’industrie », déclare dans un communiqué David Murphy. « Nous sommes pleinement attachés au succès de Riverbed et nous sommes impatients de continuer à offrir une grande valeur aux clients et aux partenaires de Riverbed et à maximiser le potentiel de la société sur un marché adressable total de 20 milliards de dollars », ajoute de son côté Orlando Bravo, fondateur et associé directeur de Thoma Bravo.

Rich McBee est remplacé chez lMitel par la CEO de Polycom, Mary McDowell.