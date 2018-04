En transition vers le SD-WAN et les technologies livrées en tant que services, Riverbed change de CEO. Selon CRN, Jerry Kennelly, qui a cofondé l’entreprise il y a 16 ans, cède sa place à Paul Mountford. Il reste toutefois dans les murs de la firme de San Francisco jusqu’à la fin du mois afin d’assurer la transition. Paul Mountford était jusqu’à présent, et ce depuis 4 ans, vice-président et directeur des ventes de la société. Auparavant il passa 16 ans chez Cisco, où il rebâtit notamment le programme partenaires. Une expérience bien utile alors que Riverbed tente de ravir des parts de marché à l’équipementier de San Jose.

La nomination de Paul Mountford semble bien accueillie par les partenaires américains si l’on en croit CRN. « Il fera du bon travail comme CEO », a ainsi expliqué à nos confrères Pat Grillo, CEO d’Atrion Communications, un compagnon de route de Riverbed. « Il fut un des principaux instruments de la transformation de Cisco en une entreprise plus favorable au channel. Je l’ai toujours trouvé disponible et à l’écoute. Il comprend le fait que les partenaires doivent gagner de l’argent en vendant les produits de sa société et il a bâti un programme qui va dans ce sens. »

Riverbed, qui enregistre environ 1 milliard de chiffre d’affaires annuel, a lancé en début d’année Riverbed Rise, un nouveau programme partenaires affichant deux ambitions : pousser le channel à gagner de nouveaux clients, et accompagner le passage de l’optimisation WAN au SD-WAN et aux technologies proposées en mode as-a-service en général. Riberbed Rise se distingue notamment du programme précédent par plus de flexibilité et d’autonomie pour les partenaires.