Riverbed a signé un accord mondial OEM avec le spécialiste du SDN Versa Networks lui permettant d’étendre sa portée et sa capacité à prendre en charge des déploiements SD / WAN d’entreprise plus vastes et plus complexes. Selon cet accord, Riverbed pourra revendre les offres de Versa Networks, tout en assurant le support et les services nécessaires.

Par ailleurs, la firme de San Francisco Riverbed proposera une nouvelle offre exploitant la plateforme logicielle IP Secure Cloud de Versa Network, complétant ainsi ses solutions SD-WAN, d’accélération d’application et de gestion avec une pile complète de routage professionnel et de routage de niveau opérateur et offrant des fonctionnalités de sécurité réseau avancées. « L’accord conclu avec Versa Networks permet à Riverbed d’offrir à ses clients un plus large éventail de choix et de répondre aux besoins de mise en réseau moderne d’organisations de tous types et de toutes tailles – grandes, moyennes et petites, hybrides et traditionnelles dans le cloud – partout dans le monde », commente dans un communiqué le CEO de Riverbed, Paul Mountford. « La technologie de classe entreprise de Versa complète parfaitement les solutions de gestion de l’expérience numérique et d’accélération d’applications et de gestion de l’expérience numérique SD-WAN de Riverbed, et sera soutenue par notre support et nos services professionnels de pointe sur lesquels comptent les clients. Ce portefeuille élargi permet à Riverbed de mieux exploiter notre base installée de grandes entreprises, qui comprend la grande majorité de Fortune 2000, et permettra à nos clients de choisir la solution SD-WAN appropriée pour les aider à transformer leurs réseaux. »

« Versa s’associe à Riverbed pour tirer parti de la portée mondiale de la société dans les grandes entreprises, de ses services de support et services leaders sur le marché, ainsi que de son expertise et de son leadership en matière de performances numériques. Cela créera de plus grandes opportunités pour Versa et une offre solide pour les entreprises », affirme de son côté le CEO de Versa Networks, Kelly Ahuja.

Riverbed revendique plus de 1.000 clients dans le monde pour sa solution SD-WAN SteelConnect lancée en 2016, une solution qui s’appuie sur l’expertise de l’Allemand Ocedo racheté au mois de janvier de la même année.

Les offres SD-WAN de Riverbed exploitant le logiciel IP Secure Cloud de Versa Network seront disponibles à partir du deuxième semestre.