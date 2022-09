Thoma Bravo a annoncé qu’il ne ferait pas d’offre d’achat pour Darktrace, entrainant une chute de 30% de l’action du groupe britannique de cybersécurité. Darktrace avait officialisé le mois dernier le début de discussions pour son acquisition par le fond. Thoma Bravo avait jusqu’au 12 septembre pour faire une offre formelle ou se désengager. Il a privilégié la seconde option.

Aucune des deux parties n’a détaillé les raisons de l’échec des négociations. « Des discussions préliminaires ont eu lieu avec Thoma Bravo sur une éventuelle offre pour la société, mais un accord n’a pas pu être conclu sur les termes d’une offre ferme », s’est borné à indiquer Darktrace dans un communiqué jeudi. « Je crois fermement, tout comme le conseil d’administration, que nous avons encore beaucoup plus de valeur à apporter à cette entreprise en tant qu’entreprise indépendante », a déclaré le directeur général Poppy Gustafsson, sans réussir à atténuer l’impact de l’annonce sur les marchés.

Pourtant le même jour Darktrace publiait ses résultats annuels qui devancent largement ses prévisions initiales. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2022 atteint 415,4 M$, en croissance de 45,7% au lieu de 35 à 37% attendus. L’entreprise prévoyait par ailleurs une progression de 34 à 36% de ses revenus récurrents annuels (ARR) en monnaie constante, en hausse finalement de 42,6% à 514,3M$. Et Darktrace enregistre un bénéfice net de 1,5 M$ contre une perte de 145,8 M$ un an plus tôt. Par ailleurs elle revendique 1 808 nouveaux clients pour un total de 7400.

On peut supposer que ces bons chiffres aient rendu Darktrace plus exigeant sur le montant à offrir pour son rachat, trop peut être pour Thoma Bravo dans l’environnement actuel. D’autant que la croissance de Darktrace devrait ralentir sur l’exercice 2023 avec une croissance attendue du chiffre d’affaires de 30 à 33% et de l’ARR en monnaie constante de 31 à 34%.

Mais l’histoire n’est pas définitivement terminée. Thoma Bravo a déclaré qu’il pourrait faire une nouvelle offre au cours des six prochains mois. Et le fait que l’action de Darktrace ait effacé en un jour, jeudi dernier, tout le chemin gagné depuis l’annonce des discussions avec Thoma Bravo, pourrait faire le jeu de ce dernier.