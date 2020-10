Thoma Bravo, spécialisée dans la technologie et les logiciels, a levé 22,8 milliards de dollars auprès d’investisseurs dans l’une des plus importantes campagnes de financement de capital-investissement axées sur le secteur à ce jour, rapporte le Wall Street Journal.

Pas moins de 17,8 milliards de dollars sont destinés à son fonds d’acquisition, Thoma Bravo Flagship Fund XIV, qui avait collecté 12,6 milliards de dollars lors de la précédente levée de fonds en janvier 2019. Le « Flaship Fund » devient ainsi le plus grand fonds d’acquisition de l’histoire du secteur technologique, devant Vista Equity Partners et ses 16 milliards de dollars récoltés l’an dernier. Il risque toutefois d’être détrôné bientôt par Silver Lake qui termine en ce moment une levée de fonds de plus de 18 milliards de dollars. Le début d’une pandémie financière ?

Thoma Bravo a également levé environ 3,9 milliards de dollars pour son Thoma Bravo Discover Fund III qui soutient les entreprises de logiciels et de technologie de taille moyenne et environ 1,1 milliard de dollars pour le Thoma Bravo Explore Fund, qui cible les petites entreprises du secteur.

Le processus, presque entièrement virtuel, a duré neuf mois affirment nos confrères.

Thoma Bravo détient en propre ou possède des participations majoritaires dans pas moins de 81 entreprises technologiques parmi lesquelles Blue Coat , Barracuda, SonicWall, Sophos, SolarWinds, Riverbed, Qlik, McAfee, ConnectWise ou encore Dynatrace.