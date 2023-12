Le 23 novembre 2023, se tenait dans l’enceinte de Station F à Paris, l’Axelor Open Summit l’occasion de mieux connaitre cet éditeur français Open Source d’une solution ERP et BPM basée sur sa plateforme Low code / No code.

Pour mieux comprendre la proposition de valeur de cet éditeur et les opportunités pour le channel quoi de mieux qu’une rencontre avec son fondateur et président Laith Jubair ainsi que Franck Da Silva responsable Partenaires d’Axelor.

Laith Jubair, fondateur de l’éditeur français de logiciels Axelor, explique dans cette interview le développement de son entreprise spécialisée en solutions Low-Code, BPM et ERP. Après des années en conseil, il a perçu la nécessité d’une approche différente dans l’intégration de projets informatiques, conduisant à la création d’une plateforme low-code/no-code combinée avec un ERP complet. Le développement du produit a commencé autour de 2012-2013, avec la première version lancée en 2014-2015. Axelor a connu puis une croissance significative, avec des investissements, une levée de fonds de 10 millions d’euros en 2022, une expansion internationale, et l’intégration de technologies avancées comme l’IA générative dans ses solutions. Leur premier Axelor Open Summit met en lumière l’importance de leur écosystème de partenaires et clients.

 

Dans son interview, Franck Da Silva, explique le fonctionnement et les avantages du programme Partenaires d’Axelor. Il détaille les critères de choix entre les ventes directes et indirectes, soulignant l’importance de la référence client, la pénétration de nouveaux secteurs de marché, et la taille de l’entreprise cliente. Il met également en avant l’organisation du réseau de partenaires, comprenant le marketing, l’accompagnement fonctionnel et technique, et le support commercial, illustrant comment Axelor soutient ses partenaires dans leur développement et leur réussite.



Pour en savoir plus sur les aspects technologiques et commerciaux de la solution Low Code / No Code d’Axelor et son offre ERP & BPM, avec nos confrères d’informatiqueNews nous avons également interviewés les équipes d’Axelor et nous proposons de retrouver dans l’article