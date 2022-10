Pour soutenir et accélérer sa stratégie de développement, Axelor a bouclé une levée de fonds en série A de 10M€, principalement auprès du fonds Inter Invest Capital. Une belle réussite pour cette entreprise française qui n’est plus vraiment une start-up. Elle s’est lancée dès 2005 avec une activité d’intégration de progiciels, avant de bifurquer vers l’édition logicielle en 2011.

Son offre repose désormais sur une plateforme open source dédiée aux applications métiers qui associe un BPM Low-code/No-code avec plus d’une trentaine d’applications métiers. Une solution flexible qui permet à ses clients de modéliser tout type de processus métier et de générer une application fonctionnelle qui s’intègre nativement avec la bibliothèque d’origine.

« Axelor évolue sur un double marché très concurrentiel – l’ERP et le Low-Code, mais notre approche hybride est unique et le succès de notre approche est avéré », souligne dans un communiqué Laith Jubair, PDG et fondateur d’Axelor.

L’entreprise déclare avoir réalisé un chiffre d’affaires de près de 5 M€ en 2021, en progression de 90% par rapport à 2020. « Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement aussi bien en France qu’à l’international », ajoute le dirigeant qui détaille que les quatre priorités seront de renforcer la R&D, optimiser les ventes et la notoriété, développer le réseau de partenaires et se déployer à l’international.