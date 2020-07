LDLC a annoncé ses résultats préliminaires de 1er trimestre 2020-2021. Et ils sont en très forte progression. Le chiffre d’affaires a ainsi progressé de 43,7% (+23,2% à périmètre constant) à 149,1 M€. C’est clairement l’activité BtoC qui a tiré la croissance avec une progression de 77,3% de ses revenus (+44,7% à périmètre constant) à 115,7 M€.

« Cette performance remarquable traduit, d’une part, la très forte croissance des activités en ligne sur l’ensemble du trimestre et, d’autre part, la contribution du fonds de commerce Top Achat, récemment acquis et pleinement opérationnel depuis le 10 avril dernier », écrit LDLC dans son communiqué.

Les revenus des boutiques LDLC affichent une légère baisse (-1,9%) à 13,8 M€. « L’impact des fermetures des points de vente physiques pendant la période de confinement a ainsi été quasi totalement compensé par la croissance du réseau (52 magasins en France au 30 juin 2020 contre 45 un an plus tôt) et la vive reprise de l’activité observée depuis mi-mai », note le e-marchand.

Les activités BtoB affichent en revanche un recul de 17% de leur revenu à 30,5 M€. « Le BtoB a été impacté par le contexte d’activité économique au ralenti jusqu’à la fin de la période de confinement, explique LDLC. [Mais] la fin du trimestre a été marquée par un effet de rattrapage fort pour ces activités, qui sont en hausse de +20% sur le mois de juin. »

« Dans le contexte de crise sanitaire et économique, nous réalisons une excellente performance pour un premier trimestre, grâce notamment à notre profil de distributeur omnicanal, commente Olivier de la Clergerie, directeur général du groupe LDLC dans son communiqué. […] La mobilisation et le soutien sans faille de l’ensemble des collaborateurs du Groupe pendant la période de confinement a été déterminante dans ce succès. Depuis mi-mai, des dynamiques favorables se créent ou perdurent sur l’ensemble de nos activités. »

Dans ce contexte favorable de reprise de l’ensemble de ses activités, LDLC se dit confiant dans sa capacité à accélérer sa croissance sur l’exercice en cours et a révisé ses prévisions à la hausse. Le groupe table désormais sur chiffre d’affaires de plus de 635 M€ (contre plus de 600 M€ initialement), soit une croissance de plus de 28%, et sur un excédent brut d’exploitation de 38 M€ (contre 33 M€ initialement). Et il maintient son objectif de réduction de son endettement financier net à zéro.