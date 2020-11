Le dynamisme de la demande de produits high-tech profite à LDLC. Au cours du premier semestre, le chiffre d’affaires du groupe lyonnais a bondi de 41,6% (+21,0% à périmètre constant) pour atteindre 314,3 millions d’euros.

L’activité BtoC a de son côté réalisé un chiffre d’affaires de 232,9 millions d’euros en hausse de 63,0% (+31,1% à périmètre constant). Ce chiffre inclut la contribution du fonds de commerce Top Achat, consolidé depuis le 10 avril dernier.

Sur le semestre, les revenus des boutiques LDLC atteignent 35,0 millions d’euros, en progression de 11,5%. Après une très légère baisse au 1er trimestre, marqué par la fermeture des points de vente physiques pendant la période de confinement, l’activité des boutiques a connu une croissance de 22,2% au 2ème trimestre

Les activités BtoB affichent quant à elles un chiffre d’affaires de 76,0 millions d’euros au premier semestre contre 75,5 millions d’euros sur la même période de l’exercice précédent.

Les autres activités enregistrent, elles aussi, une progression très significative sur le semestre à 5,4 millions d’euros (+51,5%), contre 3,6 millions d’euros un an plus tôt. Cette performance est notamment liée à la très forte croissance de L’Armoire de Bébé dans l’univers de la puériculture, dont le chiffre d’affaires a plus que doublé par rapport à la même période de l’exercice précédent pour atteindre 3,4 millions d’euros (+149%).

Le groupe prévoit pour le semestre un excédent brut d’exploitation aux environs de 25 millions d’euros, soit près de 8% du chiffre d’affaires.

Il table sur la poursuite de cette dynamique et vise dorénavant pour l’exercice en cours un chiffre d’affaires à plus de 660 millions d’euros et un excédent brut d’exploitation supérieur à 50 millions d’euros.

« Nous réalisons une excellente performance au 1er semestre avec une progression de plus de 40% de notre chiffre d’affaires. Ce succès, dans un contexte largement perturbé en début de période, atteste de la pertinence de notre profil de distributeur omnicanal et des axes stratégiques mis en œuvre au cours des deux dernières années. La croissance soutenue de l’ensemble de nos activités, au 2ème trimestre, a confirmé les dynamiques favorables que nous observions depuis la sortie de la période de confinement », commente dans un communiqué le directeur général du groupe Olivier de la Clergerie. « Cette forte croissance de l’activité s’accompagne d’une augmentation significative de l’excédent brut d’exploitation qui devrait s’établir, pour le 1er semestre, aux environs de 25 M€, représentant un niveau de profitabilité historique pour le Groupe LDLC. Dans un marché où la demande de produits high-tech est forte, pour les particuliers comme pour les entreprises, et dynamisée par les nouveaux usages numériques, le Groupe estime être en mesure de poursuivre cet élan et délivrer des résultats en très nette progression pour l’exercice 2020-2021. »