Fin novembre, le patron des ventes channel d’Extreme Networks, Gordon Mackintosh, annonçait sa démission après quatre années de bons et loyaux services « pour poursuivre une opportunité en dehors d’Extreme ». On sait à présent que cette opportunité lui a été offerte par Juniper Networks, où il est désormais vice-président Worldwide Channel and Virtual Sales. Il y prendra en charge Juniper Partner Advantage 2020, la nouvelle mouture du programme partenaires destinée à prendre mieux en compte l’IA. Cet Ecossais a d’ailleurs une solide expérience de telles mises en oeuvre. Chez Extreme Networks il a ainsi déployé de nouveaux programmes et initiatives afin de stimuler la croissance et la rentabilité des partenaires.

Avant de rejoindre Extreme Networks, Gordon Mackintosh a occupé plusieurs postes chez Cisco Systems, développant notamment de tels programmes et dirigeant des équipes de vente directes et indirectes de solutions cloud et logicielles pour les marchés des petites et moyennes entreprises. Il est diplômé en technologies de l’information et en marketing international de l’UWS (University of the West of Scotland).

« Nous sommes ravis que Gordon dirige les ventes des partenaires mondiaux de Juniper », explique dans un communiqué Marcus Jewell, vice-président exécutif et chef des ventes du spécialiste des réseaux. « Gordon a réussi à diriger des équipes innovantes et hautement performantes, à établir une culture de collaboration, à développer des personnes et, surtout, à hiérarchiser et à renforcer les relations incroyables avec les partenaires. »

« Juniper Networks a une grande réputation dans la communauté des partenaires grâce à sa technologie et ses solutions solides dans les entreprises axées sur l’IA, les réseaux multicloud et les solutions de sécurité connectées. Je ne pourrais être plus honoré qu’en dirigeant l’organisation partenaire mondiale de Juniper et en l’axant vers l’avenir », affirme de son côté dans le document Gordon Mackintosh.