Extreme Networks va vite en besogne. L’acquisition de l’activité datacenter de Brocade n’est pas encore bouclée – ce devrait être chose faite dans un mois si l’on en croit une interview du CEO de l’équipementier, Ed Meyercord, réalisée par nos confrères espagnols d’ITseller – que la firme de San Jose combine les programmes et les technologies provenant de Brocade, d’Avaya et de Zebra Technologies dans un nouveau programme unifié incluant des primes incitatives, annonce CRN. Lancé à l’occasion du Global Partner Summit de l’équipementier, qui se déroule actuellement à Orlando en Floride, il offre le portefeuille de solutions le plus large qu’Extreme ait jamais eu a affirmé Gordon Mackintosh, directeur de la Worldwide Partner Organization du fabricant. Le nouveau programme a été conçu pour récompenser les partenaires et leur permettre de mieux vendre au travers de nouveaux fonds de développement marketing, de primes pour les ventes croisées, de formations, de spécialisations et de marges accrues a expliqué le responsable.

Il se limite à trois niveaux – Diamond, Gold et Authorized – contrairement au programme précédent qui en comportait quatre. Les remises immédiates seront augmentées de 8% pour les partenaires Diamond et de 6% pour les partenaires Gold, a encore indiqué Gordon Mackintosh, en précisant que les partenaires bénéficieraient désormais de remises arrières de 19,5%. Quatre nouvelles spécialisations seront destinées aux seuls partenaires Diamond : Advanced Wireless, Advanced Switching, Advanced Data Center Switch et Advanced Software. Une spécialisation Networking sera quant à elle réservée aux partenaires Gold. Pour inciter les partenaires à vendre l’ensemble des produits du nouveau catalogue, un Ultimate Warrior Partner Incentive Program récompensera les plus performants d’entre eux avec des cadeaux tels que des voyages dans des pays exotiques.

Autre changement : un nouveau portail voit le jour. Personnalisable, il permet aux partenaires de configurer des alertes, de choisir les informations qu’ils souhaitent mises en exergue et à quel rythme. Il leur propose également des leads marketing, l’enregistrement des affaires ainsi qu’un service de concierge à l’échelle mondiale. Le portail permet par ailleurs d’accéder à des informations transmises par les gestionnaires de compte. Il donne aussi accès à Talk Tracks, un service cloud qui propose des études de cas, des renseignements, du contenu exclusif, des vidéos et des réponses à des questions concernant les offres verticales.

Extreme Networks propose enfin un nouveau programme d’activation des ventes délivrant notamment des services techniques, des outils et des compétences « afin de développer des affaires rapidement ».