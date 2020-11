La nouvelle doit assurément plaire aux partenaires de Juniper Networks. Présent jusqu’à aujourd’hui dans le Magic Quadrant de Gartner pour les réseaux filaires et sans fil e spécialiste dans la catégorie « visionnaires », Juniper Networks a été propulsé dans le cercle des « leaders » cette année, rejoignant ainsi Cisco, Extreme Networks et Aruba. Cette nouvelle position il la doit à l’acquisition en 2019 de Mist Systems qui lui a permis d’injecter de l’IA dans sa gamme de produits. « Juniper Networks, un visionnaire dans les versions précédentes de ce rapport, propose un large portefeuille d’applications et de services réseau basés sur le cloud avec une gamme complète de produits de commutation filaire et WLAN », indique Gartner dans le document, ajoutant qu’il considère l’entreprise de Sunnyvale comme « un puissant influenceur et une voix qui compte sur le marché avec de riches fonctionnalités AIOps et un réseau proactif, basé sur l’assurance et autonome ». Juniper doit toutefois approfondir son expertise sur les marchés verticaux.

A l’occasion du sommet virtuel des partenaires qui s’est déroulé les 17 et 18 novembre, le directeur des ventes et vice-président exécutif de Juniper, a indiqué que la société envisageait une nouvelle acquisition afin de compléter les technologies Mist.

Les partenaires seront également ravis d’apprendre que la société va investir 100 millions de dollars dans son channel qui bénéficiera aussi d’un nouveau programme de remise et de déclaration d’affaires. C’est ce que rapportent nos confrères de Solutions Numériques. Un nouveau programma partenaires, intégrant celui de Mist et récompensant davantage la valeur que le volume, verra le jour au début de l’année prochaine. « Si un partenaire nous amène une opportunité via notre dispositif de Deal Registration, il bénéficiera non seulement d’une protection de l’affaire déclarée, mais aussi d’une remise additionnelle dans le cadre du nouveau programme de partenariat. Son montant sera plus important dans les domaines où le partenaire est spécialisé avec Juniper », a promis le patron du channel, Gordon Mackintosh.

Evoquant le programme Entreprise Plus, qui s’adresse aux meilleurs partenaires s’adressant comme son nom l’indique aux entreprises, il a lancé un appel aux partenaires qui n’en font pas partie à rejoindre le programme. Il a expliqué que les participants actuels avaient enregistré 25% de croissance annuelle pendant le confinement.