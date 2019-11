Extreme Networks est à la recherche d’un nouveau patron des ventes channel rapporte CRN. Le titulaire du poste, Gordon Mackintosh, a en effet quitté la société pour poursuivre « une opportunité en dehors d’Extreme » a confirmé à nos confrères le Chief Revenue and Serices Officer de la société, Bob Grault, qui assure l’intérim. Ce dernier n’est pas tout à fait un inconnu pour les partenaires puisqu’il était auparavant vice-président exécutif Worldwide sales, services and channels de la société.

Bob Gault a déclaré qu’Extreme Networks recherchait un directeur du channel « reconnaissant la valeur des solutions basées sur le cloud et sur les logiciels et souhaitant travailler en étroite collaboration avec les partenaires pour développer ensemble les activités ».

Rappelons qu’Extreme Networks a adopté un modèle de vente exclusivement indirect.

Gordon Makintosh avait pris ses fonctions chez l’équipementier en janvier 2016 après avoir travaillé huit ans chez Cisco, notamment en tant que directeur des ventes SaaS et cloud. Il a également dirigé l’unité de distribution et de vente aux petites entreprises de la société pendant deux ans.

Il est diplômé en technologies de l’information et en marketing international de l’UWS (University of the West of Scotland).