LeHibou, la plateforme française de mise en relation entre freelances IT et grandes entreprises, annonce l’acquisition d’Adonys Security, cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité. Lancée en 2015, la plateforme qui fédère désormais plus de 120.000 consultants indépendants réalise sa première opération de croissance externe. La société est rachetée à l’ESN Adonys qui l’avait filialisé en 2019.

« Cette acquisition marque un tournant stratégique pour LeHibou. Elle nous permet de renforcer notre position de multi-spécialiste IT et d’accélérer notre croissance en investissant dans un secteur très porteur qu’est la cybersécurité. Nous sommes ravis de pouvoir offrir à nos clients des solutions toujours plus complètes et innovantes », commente dans un communiqué Christophe de Becdelièvre, fondateur et PDG de LeHibou.

Avant cette acquisition, la cybersécurité représentait environ 10% du chiffre d’affaires de LeHibou soit environ 11 millions d’euros. Avec l’intégration d’Adonys Security, ce pôle cyber devrait passer à près de 30 millions d’euros et la société combinée vise un chiffre d’affaires global de 150 millions d’euros pour l’année 2025.

Le portefeuille de clients d’Adonys Security comprend des grands comptes tels que La Banque Postale et BNP Paribas Real Estate. LeHibou compte parmi ses références le Crédit Agricole, Renault et Airbus.

La fusion des talents et savoir-faire ouvre la voie à des synergies commerciales immédiates et renforce le cross-selling entre les deux entités. L’implantation d’Adonys Security en France et au Benelux permet aussi à LeHibou d’étendre son développement géographique. La plateforme, qui emploie une centaine de collaborateurs, compte déjà des bureaux à Paris, Bordeaux, Lyon, Nantes, Toulouse, Niort et Marseille, ainsi qu’à l’Ile Maurice, en Belgique et au Luxembourg.

Maxim Ulmann, fondateur d’Adonys Security, se réjouit également de ce rapprochement : « C’est avec une grande fierté que nous rejoignons LeHibou dont la trajectoire de croissance est impressionnante. Nous conservons l’ensemble de nos équipes tout en amplifiant nos moyens et la Tech, ce qui nous permettra de continuer à grandir et de proposer à nos clients des solutions encore plus performantes et intégrées. »

Le fondateur du cabinet de conseil reste dirigeant de la filiale renommée LeHibou Cybersécurité.

Photo : de gauche à droite Romain Serrurier (Adonys), Guénolé Garcia (Adonys), Maxim Ulmann (Adonys Security) Christophe De Becdelièvre (PDG fondateur de LeHibou), Benjamin Delarue (DG LeHibou). Crédit LeHibou.