QUODAGIS continue de faire évoluer son offre et lance un pôle Cybersécurité qui sera dirigé par Christophe LEROY, un expert reconnu sur le marché.

Christophe est en charge de lancer et développer l’activité Cybersécurité chez QUODAGIS, par le recrutement de spécialistes du domaine et la conclusion d’alliances avec des partenaires, afin d’accompagner les clients actuels et futurs de l’ESN dans les expertises portées par QUODAGIS Digital Security. Celles-ci s’articuleront notamment autour de 4 grands pôles : Audit & Tests d’intrusion (Pentest), Conseil & Accompagnement, Gouvernance & Gestion IAM, Security Operation Center (SOC).

Pour mener à bien sa mission, Christophe LEROY s’appuie sur une solide expérience professionnelle acquise auprès de structures de premier plan. Il a notamment occupé de nombreux postes de management chez INEO Suez, Sogeti, Telindus, Econocom Digital Security ou encore Formind. Christophe LEROY, 51 ans, est diplômé de deux Masters en Intelligence économique, Management stratégique, Technologies de l’information de l’EGE et titulaire de différentes certifications : CMMI ou encore ISO27005 Risk Manager.

Christophe LEROY « Je suis fier de rejoindre QUODAGIS pour lancer ses activités Cybersécurité au sein de QUODAGIS Digital Security. Notre groupe bénéficie déjà d’expertises fortes comme l’intégration ITSM ITAM, les Services Managés, le Cloud, l’Assistance Technique et de valeurs de proximité et d’excellence reconnues du marché . Notre nouvelle activité Sécurité va compléter ce dispositif et permettre à nos clients de s’appuyer sur un acteur unique pour mener à bien et en toute sécurité leurs projets de transformations numériques. QUODAGIS offre ainsi une proposition de valeur unique sur le marché. »