Les acquisitions se suivent dans la nébuleuse NTT. Après le rachat récent de l’opérateur français Transatel par NTT Communications, c’est NTT Security Corporation, une autre filiale du groupe japonais, qui annonce avoir signé un accord pour l’acquisition de WhiteHat Security, fournisseur d’une plateforme de sécurisation du cycle de développement des logiciels. WhiteHat Security étant une société non cotée, les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. A l’issue de celle-ci, WhiteHat Security opèrera en tant que filiale indépendante de NTT Security.

Basé à San Jose en Californie, WhiteHat Security dispose d’un siège européen à Belfast en Irlande du Nord. La société compte parmi ses clients des entreprises IT comme Akamai, Dell Technologies ou encore NetApp.

Avec cette acquisition, NTT Security proposera des solutions de sécurité de bout en bout couvrant l’ensemble du cycle de transformation numérique. Les clients et partenaires de WhiteHat auront accès aux services de conseil et d’assistance de NTT Security, ainsi qu’à une plateforme de services managés.

« Pour NTT Security, l’objectif est d’offrir des solutions de cybersécurité complètes et innovantes qui répondent aux besoins plus larges de la transformation numérique. WhiteHat est un acteur reconnu mondialement comme leader et pionnier dans le secteur des services de sécurité des applications dans le cloud et du DevSecOps », déclare dans un communiqué Katsumi Nakata, CEO de NTT Security. « En intégrant WhiteHat Security à notre portefeuille, nous sommes bien placés pour mettre en oeuvre notre vision qui repose sur la sécurisation d’une société intelligente et connectée grâce à des solutions de sécurité complètes destinées aux entreprises en pleine transformation numérique. »